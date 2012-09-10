Sharapova yeniden İstanbul’a geliyor

Teniste dünyanın en iyi 8 sporcusu ile 4 çift ekibinin mücadelesine sahne olacak ve İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı TEB-BNP Paribas WTA Championships'e katılacak isimler netleşmeye başladı.





Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Sinan Erdem Spor Salonu'nda 23–28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona, teklerde Belaruslu Victoria Azarenka ve Rus Maria Sharapova, çiftlerde de İtalyan Sara Errani-Roberta Vinci ikilisinin katılmasının kesinleştiğini duyurdu.





Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç, Azarenka, Sharapova ve Errani-Vinci çiftinin, geçen yıl İstanbul'da başarılı bir şekilde gerçekleştirilen organizasyona katılma hakkı kazanmalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, ''Bu senenin organizasyonuyla çıtayı daha da yükseğe çıkarmayı amaçlıyor ve bu sıra dışı oyuncuların yeteneklerini İstanbul'daki ve tüm dünyadaki hayranlara sergilemeyi dört gözle bekliyoruz'' diye konuştu.





WTA dünya sıralamasında birinci sırada bulunan Victoria Azarenka, başarılı bir sezon geçirdiğini anlatarak, ''Geçen sene İstanbul'daki atmosfer harikaydı ve orada yeniden oynamak için sabırsızlanıyorum'' dedi.





Bu yıl Fransa Açık'ı kazanarak kariyer Grand Slam'ini tamamlayan Maria Sharapova ise WTA Championships için tekrar İstanbul'a geleceği için mutlu olduğunu dile getirerek, ''Sezonu Türkiye'de noktalamak harika olacak. Geçen sene hayranlardan inanılmaz bir destek gördük, bu yüzden ben de bir kez daha orada dünyanın en iyi oyuncularına karşı yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum'' ifadelerini kullandı.