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SGK'dan devrim gibi maaş kararı

SGK; kayıt dışılıkla mücadele için özel okulları mercek altına alıyor.

11 Eylül 2012 Salı 10:00
SGK'dan devrim gibi maaş kararı

Yaklaşık 3 bin 700 özel okulda çalışan 59 bin öğretmenin maaşını masaya yatıracak olan kurum, maaşı 2 bin 200 ile 2 bin 800 lira arasında olmayan öğretmenler için okullara, ceza kesmeye hazırlanıyor.

Hürriyet'in haberine göre SGK’den edinilen bilgiye göre kayıt dışı istihdamla mücadelede planı çerçevesinde maaşları düşük gösterilerek, düşük prim yatırılan özel okul öğretmenlerinin mağduriyeti son bulacak. Kurum, yeni dönemde özel okul öğretmenlerinin ‘özlük haklarını’, devletteki meslektaşları ile paralel hale getirecek.

EN AZ 2200-2800 LİRA
Yeni dönemde okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarında çalışan öğretmen ve yöneticilerin maaşları, kıdemlerine göre 2 bin 200 ile 2 bin 800 liranın altında olamayacak.

SGK, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na dayanarak bu adımı atacak. Söz konusu kanunun 9. Maddesine göre yapılacak denetimler için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘öğretmen maaşlarını’ isteyen SGK, 2 bin 200 ile 2 bin 800 aralığını bu bildirim doğrultusunda belirledi.

YANLIŞ BİLDİREN YANACAK!
SGK, önce özel okullara öğretmen maaşlarını ‘bu rakamın altında bildirmeyin’ uyarısı yapacak. Bu bildirime uyan okullar için, herhangi bir ihbar-şikayet olmaz ise, ‘denetim’ yapılmayacak. Bu uyarıyı dikkate almayanlar ise denetime tabi tutulacak. 10 yıl geriye kadar gidebilecek bu denetim sonucunda ‘sigorta prim bildirimleri’ bu rakamın altında olan öğretmenler için o okuldan, eksik primlerin aylık yüzde 2 prim faiziyle birlikte SGK’ye yatırılması istenecek.

5 YILA 113 BİN LİRA CEZA!
Ayrıca eksik prim yatırılan her ay için asgari ücretin iki katına kadar ‘ceza’ kesilebilecek. Örneğin bir matematik öğretmeninin maaşı 5 yıl boyunca asgari ücretten gösterilmişse; priminin öncelikle devlette çalışan 5 yıllık matematik öğretmeninin maaşına yükseltilmesi istenecek. Geçmişe dönük 5 yıllık prim farkı, aylık yüzde 2 faiziyle birlikte SGK’ye yatırılacak.

Her bir ay için uygulanacak 2 asgari ücret tutarı olan bin 880 lira, 60 ayla çarpılarak; 112 bin 800 lira da ‘ceza’ kesilecek.

ÖNCE MESLEK KODLARI
SGK’dan bir yetkili, 5 bin 400 mesleğe ilişkin ‘meslek kodları’ hazırlandığını belirterek, bundan sonra sigortalılık bildirimlerinin bu kodlara göre yapılması için yasal düzenleme hazırlandığını açıkladı. Taslağın yasalaşmasından sonra tüm iş yerlerinin, sigorta bildirimlerini SGK’ya meslek kodlarına göre yapacağını ifade eden yetkili, “Böylece o işyerinde hangi meslekte kaç kişinin çalıştığını görebileceğiz. Örneğin bir okulda kaç öğretmen, kaç temizlik görevlisi, sekreter olduğunu görerek, bildirimin gerçek ücretler üzerinden olup olmadığını anlayabileceğiz” dedi.

Aynı yetkili, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun çok açık olduğunu belirterek, özel okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarının resmi okullardan az olamayacağının hüküm altında olduğunu vurguladı.

1 YILDAN AZ SÖZLEŞME OLAMAZ
İŞTE O MADDE

5580 Sayılı Kanun- Madde 9:

“Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir.

Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.

Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.

Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, 8 inci madde uyarınca resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez .

Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere;

a) Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu,

b) Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, hükümlerine tâbidir.

(HÜRRİYET)

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