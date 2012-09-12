Sezonun rengi bordo

Siyahın tahtına göz diken bordo, bu sezonun en gözde renklerinden biri! Peki, aksesuardan kıyafetlere hatta makyaj malzemelerine kadar birçok alanda kendini gösteren bu muhteşem rengi nasıl kullanmalıyız? İşte, Womenist.net’ten size birkaç ufak stil önerisi!
Tepeden tırnağa bordo
Özellikle sonbahar kış aylarında, en çok tercih edilen tarzlardan biri bu sezona kadar tepeden tırnağa siyah giyinmekti. Ancak bu sezon bu trend yerini “bordo”ya bırakıyor.
Palto: Banana Republic
Pantolon: Network
Yüzük: Damas
Gözlük: John Galiano
Portföy: Charles & Keith
Ayakkabı: İpekyol
Ofis giyiminde bordo vurgusu
Özellikle kadifeye çok yakışan bordoyu, ofis kıyafeti seçiminizde, sadece tek parçada kullanarak çok daha hoş bir etki yaratabilirsiniz. Bu sezon bordo bir kadife ceket alarak işe başlayabilrisiniz.
Ceket: Beymen Business
Gömlek: Machka
Jean: Mavi
Şal: Marina Rinaldi
Çanta: Koton
Çizme: Charles & Keith
Gece kıyafetlerinde bordo büyüsü
Bu sezon davetlerde sıkça rastlayacağımız renklerden olan bordo özellikle şifon, uçuş uçş uzun elbiselerde çok daha şık ve asil bir görünüme sahip olmanızı sağlayacak. Ayrıca bordo gece elbisenizi, bakırlar, doreler veya siyahlarla kombinleyebilirsiniz.
Elbise: Jason Wu
Mücevherler: Pera Pırlanta
Çanta: Rochas
Ayakkabı: Charlotte Olympia
Günlük kullanım
Günlük hayatınızda hem farklı bir tarz yaratmak hem de trendleri takip etmek istiyorsanız, bordo ve hardal renginden oluşan bu tip bir kombin yapmayı deneyebilirsiniz. Çünkü bordoyla hardal kombinli kıyafetler de bu sezon oldukça moda!
Panço: Stefanel
Gömlek: Mavi
Pantolon: Notify
Çanta: Unterqüe
Bot: Burberry Prorsum
Desenlerde bordo
Bu sezon desenler yine oldukça moda. Sizde kendinize bordo tonlarının hakim olduğu bir elbise alabilirsiniz. Elbisenizde yeterince hareket olacağı için çanta ve ayakkabılarınızın mümkün olduğunca düz olmasına özen göstermeniz çok daha doğru olacaktır.
Elbise: Tommy Hilfiger
Çanta: Proenza Schouler
Bot: Stuart Weitzman
Makyaj malzemelerinde bordo
Sezonun favori rengi bordo elbette makyaj dünyasını da etkisi altına aldı. Dudaklarda, tırnaklarda ve gözlerde bordolar, hiç şüphesiz sonbahar kış aylarında en sık rastlayacağımız renklerden biri olacak!
1: OPI oje
2: Yves Saint Laurent göz kalemi
3: Nars far
4: Sheseido ruj
5: Lancome oje
6: Tom Ford ruj
7: Makeup Forever-Sephora far
8: Chiristian Dior çiftli kalem
9: Nars oje
10: Nars ruj
11: Chanel oje
12: Christian Dior far
Sezonun rengi bordo
Ayakkabıdan çantaya, ojeden elbiseye, bu sezon “bordo”nun büyüsü hepimizi esir alacak!
Siyahın tahtına göz diken bordo, bu sezonun en gözde renklerinden biri! Peki, aksesuardan kıyafetlere hatta makyaj malzemelerine kadar birçok alanda kendini gösteren bu muhteşem rengi nasıl kullanmalıyız? İşte, Womenist.net’ten size birkaç ufak stil önerisi!