Sezonun rengi bordo

Siyahın tahtına göz diken bordo, bu sezonun en gözde renklerinden biri! Peki, aksesuardan kıyafetlere hatta makyaj malzemelerine kadar birçok alanda kendini gösteren bu muhteşem rengi nasıl kullanmalıyız? İşte, Womenist.net’ten size birkaç ufak stil önerisi!



Tepeden tırnağa bordo



Özellikle sonbahar kış aylarında, en çok tercih edilen tarzlardan biri bu sezona kadar tepeden tırnağa siyah giyinmekti. Ancak bu sezon bu trend yerini “bordo”ya bırakıyor.



Palto: Banana Republic

Pantolon: Network

Yüzük: Damas

Gözlük: John Galiano

Portföy: Charles & Keith

Ayakkabı: İpekyol



Ofis giyiminde bordo vurgusu



Özellikle kadifeye çok yakışan bordoyu, ofis kıyafeti seçiminizde, sadece tek parçada kullanarak çok daha hoş bir etki yaratabilirsiniz. Bu sezon bordo bir kadife ceket alarak işe başlayabilrisiniz.



Ceket: Beymen Business

Gömlek: Machka

Jean: Mavi

Şal: Marina Rinaldi

Çanta: Koton

Çizme: Charles & Keith



Gece kıyafetlerinde bordo büyüsü



Bu sezon davetlerde sıkça rastlayacağımız renklerden olan bordo özellikle şifon, uçuş uçş uzun elbiselerde çok daha şık ve asil bir görünüme sahip olmanızı sağlayacak. Ayrıca bordo gece elbisenizi, bakırlar, doreler veya siyahlarla kombinleyebilirsiniz.



Elbise: Jason Wu

Mücevherler: Pera Pırlanta

Çanta: Rochas

Ayakkabı: Charlotte Olympia



Günlük kullanım



Günlük hayatınızda hem farklı bir tarz yaratmak hem de trendleri takip etmek istiyorsanız, bordo ve hardal renginden oluşan bu tip bir kombin yapmayı deneyebilirsiniz. Çünkü bordoyla hardal kombinli kıyafetler de bu sezon oldukça moda!



Panço: Stefanel

Gömlek: Mavi

Pantolon: Notify

Çanta: Unterqüe

Bot: Burberry Prorsum



Desenlerde bordo



Bu sezon desenler yine oldukça moda. Sizde kendinize bordo tonlarının hakim olduğu bir elbise alabilirsiniz. Elbisenizde yeterince hareket olacağı için çanta ve ayakkabılarınızın mümkün olduğunca düz olmasına özen göstermeniz çok daha doğru olacaktır.



Elbise: Tommy Hilfiger

Çanta: Proenza Schouler

Bot: Stuart Weitzman



Makyaj malzemelerinde bordo



Sezonun favori rengi bordo elbette makyaj dünyasını da etkisi altına aldı. Dudaklarda, tırnaklarda ve gözlerde bordolar, hiç şüphesiz sonbahar kış aylarında en sık rastlayacağımız renklerden biri olacak!



1: OPI oje

2: Yves Saint Laurent göz kalemi

3: Nars far

4: Sheseido ruj

5: Lancome oje

6: Tom Ford ruj

7: Makeup Forever-Sephora far

8: Chiristian Dior çiftli kalem

9: Nars oje

10: Nars ruj

11: Chanel oje

12: Christian Dior far