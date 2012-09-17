Seyit Ateş’ten yalanlama

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin yanı sıra, kulüp yönetim kurulu toplantılarına alınmayacağı yönündeki haberleri yalanladı.





Seyit Ateş, bu konuda bazı internet sitelerinde ve gazetelerde asılsız haberlerin çıktığını belirterek, şunları kaydetti:





''Son zamanlarda bazı internet sitelerinde ve gazetelerde benim Ümraniye'deki tesislere sokulmayacağım ve yönetim kurulu toplantılarına alınmayacağım yönünde spekülasyonlar yapılmaktadır. Ben en son başkanımız Fikret Orman ve yöneticimiz Levent Erdoğan ile birlikte Avcılar Beşiktaşlılar Derneği'nin tekne gezisine katıldım. Takımımızın Beylerbeyi ile oynadığı hazırlık maçını da tesislerde izledim. Maçtan sonra Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Tamer Kıran, Berk Hacıgüzeller, teknik direktör Samet Aybaba ve futbolcularla birlikte yemek yedik. Bu asılsız haberlerin şahsımı kamuoyunda itibarsızlaştırma operasyonu olduğunu düşünüyorum. Haklarımı korumak adına hukuki girişimlerimi yapacağım.''