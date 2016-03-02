Şevval Sam'dan 'Tankut' iddialarına yanıt

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı 'Kısmetse Olur' yarışmacısı Tankut Debke'in bir dönem Şevval Sam ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Tankut konuyla ilgili olarak 'Aynı muhitte oturuyorduk. Ben 13 yaşındaydım, Şevval 12. Aramızda çok güzel, çok sade, çok masum bir ilişki vardı. Buradan arkadaşımı öpüyorum.' dedi.

Renkli Sayfalar'a konuşan Şevval Sam ise " Tankut benim çocukluk arkadaşım. 12-13 yaşından beri beraber oynadığım arkadaşım. Çok büyük bir sevgim var. Hala ailecek görüşüyoruz. Hayatta en sevdiğim insanlardan biridir" dedi.