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Şevkat Yerimdar'dan sonra 4N1k Dizi oluyor

FOX TV yaz döneminde reyting canavarı Şevkat Yerimdar'dan ilham alarak 4N1k filmini dizi yapıyor. 4N1k Dizisinde ilk görüntüler gelmeye başladı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 15:34
Şevkat Yerimdar'dan sonra 4N1k Dizi oluyor

Yaz aylarının 3 ay boyunca reyting rekortmeni dizisi Şevkat Yerimdar olmasından sonra FOX TV'den bir hamle daha geldi. FOX TV sinemada Şevkat Yerimdar'dan daha çok izlenen gençlik filmi 4N1k dizi olacağını yayınladığı görüntülerle duyurdu. Cuma akşamları ekrana gelen Şevkat Yerimdar tüm yazı zirvede bitirirken özet bölümleride rekor kırmayı başardı. 

4N1k Dizisi Geliyor!

Yazar Büşra Yılmaz'ın kaleminden sinemaya uyarlanan 4N1k FOX TV'de ekrana geliyor. Fabrika Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, senaristliğini Kiraz Mevsimi, Kaçak GElinler gibi yapımların usta ismi Ferhat Ergün'ün yapacağı diziyi Murat Onbul çekecek.

Sinema kadrosu gibi dizinin başrollerinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Hasan DEnizyaran, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş gibi isimlerin oturacağı 4N1k dizisi yakında FOX TV'de. 

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