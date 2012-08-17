Sevinç yolu ölüm yolu olmasın !

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, Ramazan Bayramı öncesi tüm tatilcileri uyararak, "Trafik kurallarına uyalım, tatiliniz zehir olmasın” dedi.TOFD Başkanı Ramazan Baş, bayram tatillerinde trafik kazalarının artmasından endişe duyduklarını dile getirerek, “Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 10 yılda trafik kazalarında yüzde 279 oranında artış görülüyor. Bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise maalesef 43 bin 140” dedi.



Tatilin her anını değerlendirmek için trafik kurallarını hiçe sayarak seyahat edenlerin kazalara sebebiyet verdiğini belirten Ramazan Baş, trafik kurallarına uymanın önemine değindi. Baş, “Tatilcilerin uykulu olarak yola çıkmamaları, emniyet kemerlerini kullanmaları ve hız limitleri ile trafik kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu bayram da pek çok aile için zehir olacak. Birkaç saat kazanmak için hayatlarını riske atan insanlara bunun geri dönüşü olmayacağını hatırlatmak istiyoruz. Trafik kazaları sonucu ülkemizde her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor ve sakat kalıyor. Bunun önüne geçmek çok kolay” diye konuştu.



2012 yılının ilk altı ayında 147 bin kazanın meydana geldiğini ve bu kazalarda bin 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 95 binden fazla kişinin de yaralandığını berliten Ramazan Baş, “Derneğimize yeni üyeler istemiyoruz. Bu yüzden özellikle tatil dönemlerinde ve trafiğin yoğun olduğu dönemlerde insanların daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Bireysel önlemlere rağmen meydana gelen trafik kazalarında ise bilinçli ilk yardım uygulanmalı” dedi.



İyi niyetle fakat bilinçsizce yapılan ilk yardım müdahalelerinde de pek çok insanın sakat kaldığı ve öldüğünü vurgulayan Baş, “Özellikle kaza bölgesinden hastaneye sevkinde boyunluk kullanılması gerekiyor. Omurlarda meydana gelen kırıklar kol ya da bacak kırıkları gibi dışarıdan görünemediği için karga tulumba taşınma esnasında sinirler zarar görüyor ve felç olmamış insanı bile felç edebiliyor. Bu yüzden tüm vatandaşları öncelikle kazaları önlemek için dikkatli olmaya, kaza meydana gelmişse de bilinçli ilk yardıma davet ediyoruz” dedi.