Serkan Esen’in durumu iyi

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Oyak Renault ile Orhangazispor arasında dün oynanan Türkiye Kupası 1. kademe maçında, rakibiyle çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan Orhangazisporlu Serkan Esen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





Orhangazispor Teknik Direktörü Sedat Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oyak Renault ile oynanan karşılaşmada, oyuncuları Serkan Esen'in hücum sırasında talihsiz bir kaza yaşandığını belirtti.





Özbağ, oyuncuları ile rakip takımın kalecisinin bir çarpışması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:





''Çarpışma sırasında oyuncumuzun dili döndü. Masörümüz tarafından yapılan ilk müdahalede dili çevrildi. Burnunun kırık olabileceği düşüncesiyle acilen hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde oyuncumuzun burnunun kırık olduğu ve elmacık kemiğinde parçalı kırıklar olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi yok. Daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevki yapıldı. Akşam saatlerinde plastik cerrahi uzmanları tarafından ameliyat edilecek. Sporcumuza acil şifalar diliyoruz.''





Merinos Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında Oyak Renault kalecisi İbrahim ile çarpışan Orhangazisporlu Serkan Esen'in dili dönmüş ve burnu kırılmıştı.