Serhat Güller: 'Özlem 24 yıl olmasın'

Güller, yaptığı açıklamada, üçüncü etap çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.





Yeni Malatyaspor maçına kadar üçüncü etap çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Güller, ''Malatya maçından sonra futbolcularımıza izin vereceğiz ve iznin ardından yeniden antrenmanlara başlayacağız. Çalışmalarımız kamp gibi değil de sezon içi antrenman gibi olacak. Takımımız iyi durumda. Eksiklerimizi telafi etmeye çalışıyoruz. Eksik alanımız orta saha. Orta sahada liderlik yapacak tarzda bir oyuncuya ihtiyacımız var'' diye konuştu.





Birlik ve beraberlik çağrısı





Güller, hazırlık maçlarında takım savunmasında sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, gol yollarında bazı sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.





''Boluspor'un Süper Lig özleminin 24 yıl olmasını istemiyoruz, bütün hedefimiz bir üst lige çıkmak'' diyen Güller, şampiyon olmak için mücadele edeceklerini bildirdi.





Ligin bir maraton olduğunu kaydeden Güller, ''Bu maratonda kim istikrarı yakalarsa favori o. Hiç beklenmedik takımlar lige çıkıyor. Burada önemli olan takımın, şehrin, basının ve taraftarın bir bütün olabilmesi, aynı heyecanı yakalayabilmesi. Boluspor'un belli bir anlayışı, belli bir kulüp yapısı var, Süper Lig'e çımayı hak edecek bir yapıya sahip. Yeter ki birbirimize destek olalım, köstek olmayalım. Bunları sağladığımız zaman birlik ve beraberlik Boluspor'u şampiyon yapacaktır'' şeklinde konuştu.