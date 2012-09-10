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Serhat Güller içini döktü

PTT 1.Lig takımlarından Boluspor'un Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyunculardan yabancı transferine kadar birçok konuya açıklık getirdi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 18:50
Serhat Güller içini döktü
Ligin ilk iki haftasında 2 puan kazanan Boluspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi. Sezona beraberliklerle başlayan Kırmızı-Beyazlı takımın Teknik Direktörü Serhat Güller, Bolu'da aylık yayın yapan Şampiyon Dergisi'ne çok özel açıklamalar yaptı. Ligde 90 dakika boyunca yılmadan mücadele eden bir Boluspor izleteceklerini belirten Serhat Güller, "Her hocanın gönlünde yatan bir takım vardır. Herkes 90 dakika koşan, aslanlar gibi mücadele eden, pas yapan, rakibi boğan ve daha bunun gibi birçok özellikte bir takım ister. Ben de böyle bir takım istiyorum. Zaten bunun için uğraşıyoruz. Bunu yaratmak çok kolay değil. Uzun süre çalışmak gerekiyor. Bizim öyle bir şansımız yok. Daha doğrusu Türkiye'de yok. Çünkü yeni bir takım kurmak zorunda kaldık. Bunları yapabilmek için mevcut takıma sadece birkaç takviye yapmak ve iskelet kadroyu bozmamak gerekiyor. Tabii beklentiler çok yüksek. Bu yüzden de sahaya çıktığında o formanın hakkını veren bir takım olacağız. İlla ki maç da kaybedeceğiz. Ancak yenmek için sahada olan bir takım izleyeceğiz" diye konuştu.

Emre Kılınç öne çıkıyor

Beşiktaş karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan ve oynadığı futbolla parmak ısırtan Emre Kılınç hakkında da konuşan Güller, "Bizde Emre ve Orhun gibi iki genç yetenek var. Emre, takım arkadaşı Orhun'a göre daha önde bir oyuncu. Hem fizik hem de oyun anlayışı olarak daha önce bir oyuncu. Öyle zannediyorum ki Emre bizim kadromuzda sürekli olacak bir isim. Hatta çoğu zaman ilk 11'de bile oynatabilecek düşüncemiz var. Emre de verilen görevleri en iyi şekilde devam ettirirse hakkını alacaktır. Emre'den çok memnunum. Sürekli bizim kadromuzda olacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu. 

Güller yabancılardan memnun

Yabancı transfer konusunda doğru kararlar verdiklerini de ifade eden Güller, üç yabancı oyuncusu için şunları söyledi; 

"Agbetu zaten bu ligde oynayan bir oyuncu. Djiehoua zaten Antalyaspor'da üç dört yıl oynamış ve kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kingsley, geçen yıl Tavşanlı'da iyi bir performans sergiledi. Zaman zaman çok iyi maçlar bile çıkardı. İşin aslına bakarsanız sakatlığı da biraz sıkıntı oldu. Biz bu sakatlığının olmadığı bir Kingsley'in bize çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Son hazırlık maçında da zaten sakatlandı. Arka adalesinde bir çekme oldu. Mecburen oyundan aldık ve sahada 10 kişi mücadele ettik. Sakatlığı düzeldiğinde çok verimli olacak. O yüzden yabancı oyuncularımızdan memnunum. Bize çok şey katacaklar."
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