Serena da İstanbul’a geliyor

Teniste dünyanın kadınlarda en iyi 8 sporcusu ile 4 çift ekibinin mücadelesine sahne olacak ve İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı TEB-BNP Paribas WTA Championships'e teklerde Serena Williams, çiftlerde de Andrea Hlavackova-Lucie Hradecka ve Liezel Huber-Lisa Raymond takımlarının katılması kesinleşti.





Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Sinan Erdem Spor Salonu'nda 23–28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona teklerde Serena Williams (ABD), çiftlerde da en Andrea Hlavackova-Lucie Hradecka (Çek Cumhuriyeti) ile Liezel Huber-Lisa Raymond (ABD) takımlarının katılmaya hak kazandığını duyurdu.





Daha önce teklerde Belaruslu Victoria Azarenka ve Rus Maria Sharapova, çiftlerde de İtalyan Sara Errani-Roberta Vinci ikilisi, TEB-BNP Paribas WTA Championships'e katılmayı garantilemişti.





İlerleyen günlerde organizasyona teklerde katılacak 5 oyuncu ile çiftlerde de bir takım belirlenecek.