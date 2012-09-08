Serdar SB Elazığspor maçına yetişecek

Yeşil-Beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Twente ile oynadığı karşılaşmanın 8. dakikasında rakibiyle girdiği pozisyonda sakatlanan ve sağ fibula kemiğinde çatlak olduğu tespit edilen yıldız oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi için yoğun çaba sarf edildiği öğrenildi.

Kulüp doktoru tarafından sakatlığının ardından 4-6 hafta forma giyemeceği açıklanan yetenekli oyuncunun, Karabükspor ile oynanacak 4. hafta mücadelesine yetişmesinin zor olduğu, ancak ligin 5. haftasında oynanacak olan Elazığspor maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.