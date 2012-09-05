Serdar Özkan Şanlıurfaspor'a imza attı

PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Samsunspor'dan Serdar Özkan'ı kadrosuna dahil etti.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Serdar, daha sonra İstanbulspor, Akçabaat Sebatspor ve Samsunspor'da kiralık olarak forma giydi. Daha sonra tekrar Siyah-Beyazlı takımda forma giymeyi başladı. Beşiktaş'ta 2 kez A Milli Takım kadrosuna da seçilen Serdar, 2010-2011 sezonunun başında Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte istediği performansa ulaşamayan Serdar Özkan, aynı sezonun devre arasında Ankaragücü'ne transfer oldu.

Başkent temsilcisinin yaşadığı maddi krizden sonra Serdar, en son geçtiğimiz sezon devre arasında Samsunspor'a transfer oldu.