Serdar Kurtuluş transferi zora girdi

Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından transfer harekatına başlayan Trabzonspor'un Gaziantepspor'dan transfer etmek istediği Serdar Kurtuluş ile anlaşamadığı açılandı.

Gaziantepspor ile futbolcunun transferi konusunda anlaştıklarını belirten Trabzonspor Genel Menajeri Giray Bulak "'Gaziantepspor'un bizden Sapara talebi vardı. Bizim de onlardan Serdar talebimiz oldu. Fakat Serdar ile anlaşmakta zorluk yaşıyoruz. Olmasa da problem değil. Çok da o mevkide hazırlıksız değiliz'' dedi.

Transferin 5 Eylül'de sona ereceğini dile getiren Bulak, ''Transfer belki alımda bitebilir ama satımda bitmeyebilir. Ama çok da ayrılık olacağını sanmıyorum'' diye konuştu.