Serdar Eler adaylığını açıkladı

Serdar Eler, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1977 yılından itibaren hentbol camiasının içinde bulunduğunu belirtti.





Eler, '' Hentbol serüvenim bugün benim için başka bir noktaya doğru yol alıyor. Hentbolun içinde bulunduğu mevcut durumdan duyduğum rahatsızlıktan ötürü uzun yıllar hentbol milli takımında oynamış birisi olarak taşın altına elimi sokmaya karar verdim. Genel kurulda başkanlığa adayım'' dedi.





Hentbolun bugün, 1980-1996 yılları arasında yakaladığı ivmenin çok uzağında olduğunu savunan Eler, ''Hentbol, basında hiç yer almıyor. Maalesef, sportif başarı noktasında da istenilen yerde değil. Amacımız hentbolu tekrar arzu edilen noktaya taşımak'' diye konuştu.





Eler, voleybol ve basketbol branşlarında elde edilen başarıları kıskandığı için başkanlığa aday olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:





''Başkan adayı olmamdaki temel sebep, voleybol ve basketboldaki sportif başarıları kıskanmaktır. Hentbol benim için bir aşktır. Yaşamım boyunca hentbol dışında başka bir işle uğraşmadım. Şu anda yaptığım iş de bununla ilgili. Öğretim üyesi olarak hentbol derslerine giriyorum. Akademik ve sportif anlamdaki kariyerimi hentbol sayesinde yaptım. Amacım, başkanlık noktasından çok hentbol camiasına katkı sağlayabilmek.''





Serdar Eler





Serdar Eler, 1970 yılında Ankara'da doğdu. 1977 yılında hentbola başlayan Eler, 1971 ve 1977 yılları arasında Türkiye 1. Lig'de aralıksız en iyi sağ oyun kurucu seçildi. 1999 yılında Türkiye'de 300. kez milli olan ilk hentbolcu unvanını ele geçirdi. Eler, oyunculuk döneminde 14 kez Türkiye şampiyonluğu sevincini yaşadı. Eler, şu an Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğretim üyeliği yapmaktadır.