Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Serdar Eler adaylığını açıkladı

Eski milli hentbolcu Serdar Eler, 15 Ekim'de yapılacak Hentbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

28 Eylül 2012 Cuma 12:45
Serdar Eler adaylığını açıkladı
Serdar Eler, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1977 yılından itibaren hentbol camiasının içinde bulunduğunu belirtti.

Eler, '' Hentbol serüvenim bugün benim için başka bir noktaya doğru yol alıyor. Hentbolun içinde bulunduğu mevcut durumdan duyduğum rahatsızlıktan ötürü uzun yıllar hentbol milli takımında oynamış birisi olarak taşın altına elimi sokmaya karar verdim. Genel kurulda başkanlığa adayım'' dedi.

Hentbolun bugün, 1980-1996 yılları arasında yakaladığı ivmenin çok uzağında olduğunu savunan Eler, ''Hentbol, basında hiç yer almıyor. Maalesef, sportif başarı noktasında da istenilen yerde değil. Amacımız hentbolu tekrar arzu edilen noktaya taşımak'' diye konuştu.

Eler, voleybol ve basketbol branşlarında elde edilen başarıları kıskandığı için başkanlığa aday olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

''Başkan adayı olmamdaki temel sebep, voleybol ve basketboldaki sportif başarıları kıskanmaktır. Hentbol benim için bir aşktır. Yaşamım boyunca hentbol dışında başka bir işle uğraşmadım. Şu anda yaptığım iş de bununla ilgili. Öğretim üyesi olarak hentbol derslerine giriyorum. Akademik ve sportif anlamdaki kariyerimi hentbol sayesinde yaptım. Amacım, başkanlık noktasından çok hentbol camiasına katkı sağlayabilmek.''

Serdar Eler

Serdar Eler, 1970 yılında Ankara'da doğdu. 1977 yılında hentbola başlayan Eler, 1971 ve 1977 yılları arasında Türkiye 1. Lig'de aralıksız en iyi sağ oyun kurucu seçildi. 1999 yılında Türkiye'de 300. kez milli olan ilk hentbolcu unvanını ele geçirdi. Eler, oyunculuk döneminde 14 kez Türkiye şampiyonluğu sevincini yaşadı. Eler, şu an Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğretim üyeliği yapmaktadır.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim