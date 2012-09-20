Serdar’dan şaşırtan itiraflar

Uzun süredir hep yapancı kadınlarla birliktelik yaşayan Ortaç " 60 yaşında ben saksı mıyım diye bağırayım mı? Öyle yapmamak için hayatımı yaşıyorum. Benimle kavga edecek inatçı kadın istiyorum. Bir yabancıyla evlenmenin doğru olup olmayacağını bilmiyorum. Ben artık sıkıldım her şeye hükmetmekten. Sevgililerimle aramdaki yaş farkı hep olacak” dedi.



Son günlerde ünlü çiftlerin boşanmaları ile ilgili ise; “Şöhret dünyasında boşanmamış çift görmedim.Evlenmeden bir çocuk yapmak istemem” dedi



HALA KUMARA DEVAM EDİYORUM



Serdar Ortaç’ın merak edilen kumar tutkusu konusundaysa; " Kumar arkasında durulacak birşey değil. Kıbrısa giderken konser parasından benim payıma düşeni hep kumara heba etmiştim. Hala kumara devam ediyorum” diye itirafta bulundu. Programa telefonla bağlanan Ebru Gündeş kadim dostunun kumar alışkanlığı için; “Serdar’ın kumar oynaması kimseyi enterese etmez” dedi.