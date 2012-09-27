Bursaspor'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Serdar Aziz ve N'Diaye'den sevindirici haber geldi. Kulüp doktoru Şafak Selimoğlu, N'Diaye'nin tamamen iyileştiğini, Serdar Aziz'in ise önümüzdeki hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayacağını söyledi.





Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp doktoru Şafak Selimoğlu'nun açıklamasına yer verildi. Şafak Selimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





"Serdar Aziz'in 24.09.2012 tarihinde yapılan antrenmanın sonlarında aldığı darbe tedavi sürecimizi etkileyecek şekilde değil. Bu darbe sonucu Serdar'ın ağrıları olmuş ve antrenmandan ayrılmıştı. Serdar Aziz'in dün yapılan kontrolleri sonucunda herhangi bir soruna rastlamadık. Dün devam eden ağrıları bugün minimum seviyeye indi, bugünkü antrenmanda düz koşulara devam edecek. Serdar Aziz'in önümüzdeki hafta takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlıyoruz."





Selimoğlu, N'Diaye'nin sakatlığının tamamen iyileştiğini ve takımla birlikte antrenmanlara başladığını ifade etti.