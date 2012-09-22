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Serdal Adalı, II. Elizabeth Koşusu’nu izledi

At yarışlarında, 75. Yıl Hipodromu'nda yapılan Uluslararası Kraliçe II. Elizabeth Koşusu'nu, jokey Akın Sözen'in bindiği ''Sarılar Runner'' isimli at kazandı. Yarışı, TJK'nın yeni başkanı Serdal Adalı da izledi.

22 Eylül 2012 Cumartesi 20:35
Serdal Adalı, II. Elizabeth Koşusu’nu izledi
Ankara 75. Yıl Hipodrumu'nda, toplam 1 milyon 771 bin 400 lira yarış ikramiyesinin dağıtıldığı Ankara, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay, Uluslararası Kraliçe II. Elizabeth ve Sir Percy Loraine Koşusu'nda farklı yaş gruplarında safkanlar yarıştı. 

Etkinliğe, dün yapılan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Olağanüstü Genel Kurulu'nda Başkan seçilen, Beşiktaş eski Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı da katıldı.

Birinciye 52 bin lira verilen, toplam 88 bin 400 lira ödüllü Sir Percy Loraine Koşusu, 1900 metrelik çim pistte yapıldı. 3 ve daha yukarı yaşta safkan İngiliz atlarının yarışında, jokey Ahmet Çelik'nin bindiği ''Storm Eagle'' adlı at, 1.58.47'lik derecesiyle birinci oldu. İkinciliği, ''Double Cost'' alırken, ''This is it'' üçüncülüğü, ''Ultramarine'' ise dördüncülüğü elde etti.

42'nci İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koşusu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 1971'de Türkiye'yi ziyaret etmesi nedeniyle düzenlenen Uluslararası Kraliçe II. Elizabeth Koşusu'nun, 42'ncisi gerçekleştirildi. 

Birinciye 140 bin lira verilen, toplam 238 bin lira ödüllü koşu, 1400 metrelik çim pistte yapıldı. 2 yaşındaki safkan İngiliz taylarının yarıştığı koşuda, jokey Akın Sözen'in bindiği ''Sarılar Runner'' adlı at, 1.25.21'lik derecesiyle birinci oldu. Ez Salvador'un ikinci olduğu yarışta, Madiba üçüncülüğü, Il Nero ise dördüncülüğü elde etti.

Koşunun ardından düzenlenen törende ''Sarılar Runner''ın sahibi Baran Cemiloğlu, birincilik kupasını Birleşik Krallık Büyükelçiliği Deniz ve Hava Ataşesi Yarbay Michael Maher'den aldı.

Birinciye 230 bin lira verilen toplam 391 bin lira ödüllü Ankara Koşusu, 2 bin 800 metrelik çim pistte yapıldı. 3 yaşındaki safkan İngiliz taylarının yarıştığı koşuda, jokey Selim Kaya'nın bindiği ''Cihanım'' adlı at, 2.57.82'lik derecesiyle birinci oldu. Kopenhag'ın ikinci olduğu yarışta, Actargo üçüncülüğü, Başkan Nexia ise dördüncülüğü elde etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Koşusu

Birinciye 270 bin lira verilen toplam 459 bin lira ödüllü Türk Silahlı Kuvvetleri Koşusu, 2 bin 200 metrelik kum pistte yapıldı. 4 ve daha yukarı yaştaki safkan Arap atlarının yarıştığı koşuda, jokey Sadettin Boyraz'ın bindiği ''Eskişehirli'' isimli at, 2.39.37'lik derecesiyle birinci oldu. İkinciliği, Şahpazlı alırken, Gelibolu üçüncülüğü, Delifeto ise dördüncülüğü elde etti. 

Birinciye, yarışlardaki en büyük ödül 350 bin lira verilen, toplam 595 bin lira ödüllü Hatay Koşusu, 1600 metrelik çim pistte yapıldı. 3 yaşındaki safkan Arap taylarının yarıştığı koşuda, jokey Selim Kaya'nın bindiği ''Yalnızefe'' adlı at, 1.47.07'lik derecesiyle birinci oldu. ''Baba Mevlüt'ün'' ikinci olduğu yarışta, ''Yakupbey'' üçüncülüğü, ''Lodos Rüzgarı'' ise dördüncülüğü elde etti.


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