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Sercan golü hatırladı

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Sercan Yıldırım, bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve golünü kaydetti.

24 Eylül 2012 Pazartesi 01:55
Sercan golü hatırladı
Galatasaray formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Sercan Yıldırım, gol bulmayı başardı.

Daha önce yalnızca yedek olarak başladığı Kasımpaşa maçında 17 dakika süre alan Sercan, Akhisar Belediyespor karşısında etkili bir oyun ortaya koyamamasına karşın, Burak Yılmaz'ın pasında meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
 
22 yaşındaki oyuncu, ligde en son geçen sezonun 19.haftasında Samsunspor'a karşı bir gol atmıştı.
 
Sercan Yıldırım, maçtan sonra yaptığı açıklamada ise  Akhisar Belediyespor karşısında net bir skor elde ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

''Öncellikle tüm takım arkadaşlarımı sonrasında ise Burak ağabeyi çok kutluyorum. İyi bir performans sergiledik. Bizim için Manchester United maçından sonraki lig maçı çok önemliydi. Hem motivasyon açısından hem de yorgunluk açısından zor bir maç olacaktı. İlk yarıda bireysel hatalar yaptılar, biz de goller bulduk. Net bir skor aldık. 3 puanı tüm taraftarlarımıza hediye ediyorum.''

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