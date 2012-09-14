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Şentürk’e dünyayayı dolaştıracak proje

Dünya engellilerine ’’engel tanımayın’’ mesajı veren Şentürk’e dünyayayı dolaştıracak proje.

14 Eylül 2012 Cuma 08:48
Şentürk’e dünyayayı dolaştıracak proje

Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya Engelliler Birliği tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Görme Engelli Türk sanatçı Metin Şentürk yaptı.

DEV ile Dünya Engelliler Birliği Başkanı Şentürk, BM Genel Merkezi'nde yapacağı açılış konuşması öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.

Şentürk, DEV'in, 6 kıtadan 65 ülkenin katılımıyla kuruluş sürecini tamamlamak üzere olan bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Bu birliktelik üzerinden hem Türkiye'nin bu konudaki rol modelliğini dünyaya taşıyacaklarını hem de engellilere hizmet sunacak projeler oluşturacaklarını ifade eden Şentürk, ''Engellilere yönelik pozitif ayrımcılıkla ilgili Türkiye'de son 10 yılda çok yol katedildi. Bu olumlu süreç devam etmektedir ama geçmişteki eksikliklerimizi ve ihmal edilmişliklerimizi 10 yılda tamamlama imkanı yoktur. Eksiklerimiz olmakla birlikte pozitif yöne doğru hareket halindeyiz'' ifadesini kullandı.

Şentürk, daha sonra, Türkiye BM Daimi Temsilciliği'nin de destek verdiği ''Erişilebilir Şehir Yönetmeliği ve Engelliler İçin Evrensel Standartlar'' (ENES) konulu toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Engelli olmanın başarıya giden yolda bir duvar değil sadece aşılabilir bir engel olabileceğini ifade eden Şentürk, ''Engelli insanların büyük başarılara imza atabileceğini dünyaya göstererek onların engelli yaşam hakkındaki algılarının değişmesine katkıda bulunabiliriz'' diye konuştu.

BM Genel Merkezi'nde yapılan etkinlikte katılımcılara, ''uluslararası düzenlemeler ve standartlar yoluyla sağlıklı ve erişilebilir ortamların önemi ve nasıl tasarlanabileceği'' konusunda bilgilendirme de yapıldı.

Şentürk, senfoni orkestrası yönetecek
Bu arada, ''duyarlılığı artırmak ve engelliliğin daha olumlu algılanmasına katkıda bulunmak'' misyonuyla hareket eden Şentürk, ''Dünya Engelliler Günü'' çerçevesinde 3 Aralık'ta New York'un dünyaca ünlü sanat merkezi Carnegie Hall'de konser verecek 60 kişilik senfoni orkestrasını yönetecek.

Şentürk, ''görmeyen kondüktör-maestro the blind'' temasını öne çıkararak, dünyadaki bütün engellilere hayata tutunmaları yönünde mesaj verecek. Şentürk, bu amaçla konserde kondüktörlük yapacak. Performans daha sonra dünyanın 26 farklı ülkesinde sergilenecek.

Şentürk'ün yöneteceği senfoni orkestrasının repertuvarında ünlü film müzikleri ''Baba-The Godfather, Şindler'in Listesi ve Bethoven'ın 5. senfonisi'' gibi bilinen eserler yer alacak. Sanatçı Şentürk, Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Arnavutça, Arapça ve İspanyolca şarkılar ile orkestraya eşlik edecek.

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