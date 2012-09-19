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Şenol Güneş’ten zorunlu revizyon

Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, artık Fenerbahçe maçına kilitlendi. Bu zorlu maç öncesinde sakat futbolcuların çokluğu Şenol Güneş'in kadroda değişiklik yapmasına neden olacak.

19 Eylül 2012 Çarşamba 08:30
Şenol Güneş’ten zorunlu revizyon
Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor için Sivasspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyet büyük moral oldu. Hem futbolcuların üstündeki baskı hafifledi, hem de milli arada yeni transferlerin takıma iyice adapte olduğu görüldü. Ancak Şenol Güneş öğrencilerinden bir an önce Sivas maçını unutmalarını istedi. Bordo-Mavililer’de artık tek bir gündem maddesi var: Fenerbahçe derbisi... Trabzonspor, zorlu maçın hazırlıklarına dün başladı. Derbi öncesinde teknik heyeti en çok düşündüren konu, sakat futbolcular. Giray, Colman, ve Tolga kesin olarak oynayamayacak. Soner ve Volkan’ın durumu ise belli değil.

Marc Janko 11’de

Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Kalede Tolga’nın, savunmada ise Emerson, Bamba, Mustafa ve Serkan’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Soner’in yetişememesi durumunda ise orta saha büyük ihtimalle Zokora-Sapara-Alanzinho üçlüsünden oluşacak. 

Sivas maçının yıldızı Yasin’in sağ kanatta, uzun süredir forma giyemeyen Olcan’ın ise sol kanatta oynaması muhtemel. Marc Janko ise ilk defa Fenerbahçe maçında 11’deki yerini alacak.
 
Kaynak: Fanatik 
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