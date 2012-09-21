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Şenol Güneş: 'Kin ve nefret tohumları atılmasın'

Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklamaları ile ilgili konuşan Şenol Güneş, hiç kimsenin ortama kin ve nefret tohumları atmamasını istedi.

21 Eylül 2012 Cuma 15:25
Şenol Güneş: 'Kin ve nefret tohumları atılmasın'
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın sözleriyle başlayan ve Bordo-Mavili yönetim kuruluyla taraftar gruplarının da katıldığı tartışmayla ilgili kulübün internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yaptı. Son günlerde gelişen olayların Trabzonsporlular'ı olduğu gibi kendisini de üzdüğünü belirten Güneş, şu görüşlere yer verdi: 
 
"Saha sonuçlarının olumsuzluğunu fırsat bilerek kavga ortamı yaratmak ve bunlardan suni gündem oluşturmak kimseye fayda getirmez. Eleştiriler elbette olacaktır ama haksızlıkların ve yapılan saldırıların kimseye yararı yoktur. İlkelerimizle, prensiplerimizden, sevgi ve saygımızdan vazgeçmeden bütünlüğümüzü bozmamalıyız. Şartlar ne olursa olsun birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Taraftarlarımız takımımızın sembolü, gururu ve geleceğidir. Onlar bölünmemeli ve takıma destek vermelidirler. Hiçbir Trabzonspor taraftarını kaybetmemeli, aksine kulübümüze yeni taraftar kazandırmanın yollarını bulmalıyız. Trabzonspor büyük bir kulüp, büyük bir camiadır. Her bireyiyle önemli ve değerlidir. Bu yüzden saygı görmelidir."
 
Şahsına yapılan eleştirileri dikkate aldığının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Haksız saldırılara Trabzonspor gömleği giyerken cevap vermek istemiyorum. Kimsenin de beni savunmasına ihtiyacım yok. Geçici başarısız sonuçları fırsat bilenlerin söylemlerini izliyoruz. Sonuçlarımızın olumsuzluğunu maçları kazanarak gidereceğiz. Zor günleri birlikte aşacağız. Bu yüzden hiç kimse ortama kin ve nefret tohumları atmasın. Ben bütün Trabzonsporluları seviyorum" dedi.
 
Transfer istediğimiz gibi gitmedi
 
Şike sürecinde Trabzonspor'un mağdur olduğunu kaydeden Şenol Güneş, takımla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Transferde bazı şeyler düşündüğümüz gibi gitmedi. Yabancı oyuncu sayısında bir fazlalık oluştu. Şimdi yepyeni bir kadromuz var. Bu kadronun yeniden uyum içerisinde takım haline gelmesini sağlamalıyız. Bu da zaman, sabır, emek ve destek ister. Eğer planlarımızı lige yansıtıp başarı sağlayabilirsek elimizde yeni bir kadromuz olacak. Tüm Trabzonspor'un gurur duyacağı ve keyif alacağı bir takım izlettirmek bizim borcumuz."
 
Giray Bulak'ın Trabzonspor'da yeni oluşan bir birimin başına geldiğini vurgulayan Güneş, "Oyuncu izlemek ve transfer yapmak Trabzonspor'un olmazsa olmazıdır. Giray Bulak'ın kurumsal anlamda bilgisini bu konuya yansıtmasını bekliyorum. Onun başarılı olması Trabzonspor'u başarılı kılacaktır. Bunun dışında yalan yanlış haberlerle kamuoyunun yanıltılmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.
 
Kendisinin toplumu bilgilendirme yöntemlerinin belli olduğunu da vurgulayan Güneş, "Bunlar maç öncesinde veya maç sonrasında yaptığım değerlendirmeler, düzenlediğim basın toplantıları ve web sitemiz aracılığıyla kamuoyuna yönelik açıklamalarımdır. Bunların haricinde hiçbir medya mensubuna yazılması veya söylenmesi için özel bir demecim olmamıştır" yorumunu yaptı.

Sakatlar hakkında bilgi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Güneş, Tolga, Giray, Colman ve Soner'in kadroda olmayacağını, Janko'nun hafif sakatlığının Bamba'nın da hastalığının bulunduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Bunu başarmak için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadesini kullandı.
 
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