Şenol Güneş kadroyu belirledi

Trabzonspor'da bugün çıkılacak olan Macaristan yolculuğu öncesinde teknik heyet kadro dışında kalacak oyuncuları belirledi.

Buna göre Bordo-Mavililer'de Colman, Giray, Volkan ve Zeki Ayvaz rövanş ekibinde yer alamayacak. Colman, son günlerde yaşanan malum gelişmelerden ötürü hem kafa hem de fiziksel açıdan hazır olmadığı için Trabzon'da kalacak. Giray ve Volkan'ın ise sakatlıkları sıkıntı yarattı. Sağ kolunda çatlak bulunan Giray'ın yerine Mustafa'nın şans bulması bekleniyor. Kadroya alınması beklenen Volkan Şen'in ise dizindeki ağrıların devam etmesi, teknik heyeti risk almamaya itti. Zeki Ayvaz ise kadroda düşünülmediği için Trabzon'da olacak.