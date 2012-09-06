Şenol Güneş destek istedi

Güneş, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yaptığı toplantıda takımdaki kötü gidişin duracağının sözünü verirken, eleştiriden çok destek olunmasını istedi. İşte Güneş'in sözlerinden çıkan satır başları;





"UEFA'dan elenmek bizim için üzüntü verici bir olay. Bu bizim için kabul edilicek bir şey değil. Ligde 3 maçta 4 puan aldık. Rakipler bizden üstün olmasa bile. Daha hızlı daha tempolu bir takım olmamıza rağmen bunu sonuca yansıtamadık. Beklentiye cevap verememek baskıyı getirdi. Tabi bunlar mazaret değil, daha iyisini yapmalıydık. Üzgün olduğum konu bu zaten."





"Giray, Olcan ve Volkan, Soner ve Zeki sakat olduğu için ayrı çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla burada az sayıda oyuncumuz var birlikte çalışıyoruz. Cumartesi günü 1461 Trabzon ile tesislerimizde bir hazırlık maçı yapacağız."





"Transferden oldukça olumsuz etkilendik. oyuncuların kafasının sahada olmayışı gördük. bundan sonra daha fazla konsantre olacaklarını düşünüyorum."





"Ben takımı motive etmek zorundayım. Şehirdeki gerginliğinde farkındayım. Eleştirel gayet doğaldır. Bütün suçu oyuncuya ve yönetime atmak, kimseye yakışmaz. benim azğımdan oyuncuyu ve yönetimi suçlayıcı spekülasyon yaratmak doğru değildir."





"Başkan ve teknik heyet arasında asla sorun yok. ama düşünce farklılıkları olmuştur. Oyuncu ile teknik heyet arasında da aynısı olmuştur. herkes tartışılır eleştirilir. ben de eleştiriliyoru. ama saygısızlık yapmak ne size ne bana ne de başkasına yakışır."





"Sivas maçı yeni bir dönem olacaktır. oyun anlayışımızdaki tempo düşüklüğü ykarıya çıktığında da iyi olacağız. ilerideki oyuncularımızı çok sık değiştirmek zorunda kaldık. Olcan'ın, Volkan'ın sakatlıkları vardı.Bu da bizim pozisyon bulmamızda sıkıntımız oldu."





"Sevgi ve saygı kaybetmeden coşkuyu oyunculara aktaracağımızı düşünüyorum. Sahada da daha iyi sonuçlar alacağız."





"Çok sayıda oyuncumuz gitmiştir. Şu anda da elimizde 12'si yabancı olmak üzere 28 oyuncu var. Az olsa daha iyi olurdu ama bunu sorun yapmak yerine rekabeti arttırmalıyız. "





"Ben işimi yaptım gittim diyemem. Ama oyuncu profesyoneldir. Kadro oluştururken, türk oyuncu sayısını tam oluşturamadık. İlk geldiğimizdeki oluşumla şimdiki bir değil. Bu kadroyu sürekli eleştirmek yerine bunu nasıl kazanabiliriz onu konuşmak lazım. Çok başarılı bir adam alırsınız ama bulunduğu ortamla uyumlu değilse başarılı olamaz"





"Bu sene özellikle yabacı transferler ilgili sıkıntımızı paylaştım. 6+2 olduğu sürece bazı arkadaşlarımızı oynatamıyoruz. Adrian'ın oynamaması onu geri itiyor. Alanzinho ve Sapara öne çıkınca o da geride kalıyor."





"Yöneticilerimiz tebrik etmek lazım, oyuncularımızın hiçbirinin alacağı yok."





"Colman'a igili bir sorun yok, çözdük. Colman geldi biraz süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra konuştuk hiç bir sorunu yok. 1 hafta 10 gün yaşadığımız birşeydi."