Şenol Güneş: '2 puan kaybettik'

Maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Güneş, beraberliği değerlendirirken, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Fenerbahçe'nin de kazanması gerekiyordu. İki takım da gergin bir ortamda oynadı. 3 Temmuz sürecinden beri gelişen olaylardan ötürü bir rekabet var. Oyunun kontrolü bizdeydi. Kazanmamız gereken maçta 2 puan kaybettik" ifadelerini kullandı.





Güneş, futbolcularının performansı üzerine bir soruya ise, "İyi niyetle, yardımlaşarak, zemine rağmen iyi oynadılar. Gayretlerinden ve uyumlarından dolayı tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bunun karşılığı 3 puandı. Bazı oyuncular daha iyi olursa takım da daha iyi olabilir. Bir özgüven kaybımız vardı. Burada maçı kazansaydık onu kazanacaktık. İyi niyetli çalışmayla birlikte bunun karşılığını da alırız diye düşünüyorum" dedi.