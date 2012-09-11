Şener, Güneş’e güveniyor

Bu sezona lig ve Avrupa Kupası'nda aldığı sonuçlarla iyi başlangıç yapamayan Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin gerekli müdahaleleri yaparak kısa sürede süreci lehlerine çevireceklerini düşündüğünü söyledi.





Şener, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında ''Tek yürekli olmalıyız'' başlıklı yazısında geride bıraktıkları dönemde yaşadıkları kayıpların aşılması için öncelikli olarak el ele verip güçlerini birleştirmeleri gerektiğin belirtti.





Futbolda başarı için sadece bir tarafın üstün gayret göstermesinin yeterli olmadığını kaydeden Şener, ''Camiaların bütünüyle tek yürek olarak hareket etmeleri hedeflere ulaşılmasını sağlayan faktörlerin başında gelir. Trabzonspor'un bu özelliği gösterebildiği dönemlerde zaferler kazandığı gerçeğini hepimiz biliyoruz'' dedi.





Sportif anlamda bakıldığında ellerindeki kadronun daha iyi sonuçlar elde edebilecek bir yapıda olduğunu düşündüklerini anlatan Şener, ''Elbette teknik direktörümüz Şenol Güneş ve ekibi gereken müdahaleleri yaparak kısa sürede süreci lehimize çevireceklerdir. Bize yönetim kurulu olarak düşen görev ise takımımızın huzur ortamı içerisinde kalmasını sağlayacak müdahaleleri yapmaktır. Zaman ilerledikçe her şeyin düzeleceğine inanıyoruz'' diye konuştu.





Asıl üzüldükleri konunun ligdeki kayıplardan çok, Avrupa'ya veda etmeleri olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam etti.





''Çünkü Avrupa'da yola devam etmenin hem prestij hem de ekonomik anlamda kulüplere büyük faydası var. Bunu geçen sezon Şampiyonlar Ligi maceramızda çok iyi gördük. Eleştirildiğimiz konuların başında gelen transferde biraz geç kaldığımız doğrudur ancak kadromuza kattığımız oyuncular da yabana atılmamalı. Bu aşamada medyanın diğer kulüplere gösterdiği tavırla bize yaklaşımı arasındaki fark toplumu etkiliyor. Toplumun eğilimleri ise ister istemez takıma yansıyor. Oysa kitle huzurunu yakaladığımız anda daha iyi sonuçlar alacağımız muhakkaktır. Tüm taraftarlarımızın bu bakış açısıyla hareket etmelerini bekliyoruz.''





Şener, kendilerinin de öz eleştiri yapıp, doğruları ve yanlışlarını değerlendirerek yola öyle devam edeceklerini vurgulayarak, ''Trabzonspor'un varlığı hepimiz için önemliyse bu sorumluluk içerisinde davranmalı, üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz'' dedi.