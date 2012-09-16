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Şener: 'Canım çıkıyor'

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, eleştirilere sert tepki gösterdi: "Daha iyi yapacağını düşünen varsa gelsin. Bir yandan şike süreciyle ilgilen, bir taraftan proje üret, diğer taraftan transfer yap. Hiç benim sesim çıkıyor mu?"

16 Eylül 2012 Pazar 09:15
Şener: 'Canım çıkıyor'
Trabzonspor yönetimine transfer, kötü saha sonuçları ve mali konularda yapılan eleştiriler Başkan Sadri Şener'i isyan noktasına getirdi. Eleştirinin Trabzon'un karakteri olduğunu belirten Şener, "Burada zaten 4 seçim var. Trabzonspor, Ticaret Odası, milletvekili ve belediye seçimleri. İnsanlar başka konularla ilgilenmiyor. Muhalefet olması gereken bir şey. Ama saygın insanların muhalefet yapması gerekiyor. Janko'nun menajeri 'Trabzonspor'un ödemeler konusunda Avrupa'da çok iyi bir yeri var' dedi. Ödemeler ayın birinde yapılıyor. O zaman bizim ekonomimiz nasıl bozuk oluyor. HES projesini hayata geçiriyorsun ama bunları soran bile yok" ifadelerini kullandı.

'Yardımcı olurum'

Şener, "Trabzon'a git-gel canım çıkıyor, meraklısı değilim. Daha iyi yapacak olan varsa gelsin yardımcı olurum. Mahkemelerden kafamızı kaldıramıyoruz. Bir tarafta şike süreciyle ilgilen, bir taraftan proje üret, bir taraftan transfer yap. Hiç benim sesim çıkıyor mu" dedi.

'Güneş ekonomik bakıyor'

Aile olarak Trabzon'a katkıda bulunmayı görev bildiklerini dile getiren Sadri Şener, "Benim kişisel olarak bankalara 100 milyon lira imza atmışlığım var. Hep hizmet verdik, bir şey alıp götürmedik" dedi. Şenol Güneş'le aralarında transfer konusunda problem olduğu yorumlarına da değinen Şener, Şöyle devam etti: "Hocamız çok iyi bir Trabzonlu. Transfere daha ekonomik bakmaya çalıyor. Ancak Trabzon büyük bir kulüp ve burada ucuz oyuncularla oynanmıyor. 28 futbolcunuz var, 5'i sakat. Kolay iş değil bunlar."

'AİHM için hazırlanıyoruz'

Fenerahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarıyla ilgili olarak, "Çok önemli bir soru sorulmayınca, ortaya önemli bir şey çıkmıyor" yorumunu yapan Şener, 2010-11 sezonunun tescilinin iptali başvurularını TFF'nin genel sekreter imzasıyla reddetmesi konusunda ise şunları söyledi: "Aradılar ve özür dilediler. Şimdi bir yazı daha göndereceğiz. Sonrasında Tahkim var. Yine reddedilirse iç hukuk yolları tıkanmış olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek için hazırlık yapıyoruz. CAS konusunu da UEFA ile iş yapan avukatlara havale edeceğiz."

Kaynak: Sabah
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