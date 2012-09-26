Semih Kaya’ya İtalya’dan talip var

Dört yıldır Semih Kaya’yı yakından takip eden Inter adına Manchester United - Galatasaray maçını izleyen Pierluigi Casiraghi’nin bir rakam belirlediği ve Ocak ya da yeni sezon başı bunu Galatasaray yönetimine ileteceği öğrenildi





Geçtiğimiz hafta Old Trafford’da oynanan Manchester United karşılaşması sonrası adı bir anda İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle anılmaya başlanan başarılı stoper Semih Kaya için Inter’in eski ateşinin yeniden alevlendiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin “Onun fiyatı yok” diyerek bir yere bırakmayacaklarını ima ettikleri genç yıldızları, bir türlü Avrupa takımlarının kıskacından kurtulamıyor. Çizme’nin dev ekiplerinden Inter’in, yaklaşık 4 sezondur devam eden Semih Kaya sevdasının yeniden pekiştiği ortaya çıktı. Daha Galatasaray PAF Takımı’nda oynarken Semih Kaya’yı almak için Sarı-Kırmızılı yönetimin kapısını çalan İtalyan ekibi, bu kez transferi bitirmekte daha da istekli.





Semih’i İtalya U-21 Milli Takımı’nı çalıştığı dönemden çok iyi tanıyan Pierluigi Casiraghi’nin, geçen hafta oynanan M.United maçında Semih’i bir kez daha çıplak gözle tribünden izlediği belirlendi. Inter’in istatistikçisi ile maçı seyreden Casiraghi’nin, aldığı notları kulübün şef analizcisi Michele Salzarulo ile paylaştığı ve yıldız için kulüp adına bir rakam belirlediği ifade edildi. Inter’in, Ocak ayındaki ara transfer döneminde ya da gelecek sezon başında Semih için resmi bir teklif yapacağı ifade edildi. Hatta, Semih’in sezon içinde göstereceği performansa göre, önerilecek bonservis ücretinin artabileceği de vurgulandı.