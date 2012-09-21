Şemdinli'de ilköğretim okulunu yaktılar

Olay dün gece saat 01.30 sularında ilçeden 1 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu Köyün'de bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okula gelen kimliği belirsiz kişiler, binanın birinci katında bulunan demir kapıyı kırarak içeri girip konferans odası ile birlikte bir çok sınıfı ateşe verdi. Yangın, kısa sürede 4 katlı okulun 3 katını sardı. Okulda bulunan bekçinin okul müdürünü arayarak haber vermesiyle olay yerine gelen Şemdinli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sınıflar ve konferans odasındaki alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle okulda büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, saldırganlar okulu ateşe verdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştılar. Polis ve jandarma ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.