Şemdinli’de çatışma: 2 şehit, 7 yaralı

Sabah saatlerinde Şemdinli Bağlar ve Zorgeçit köylerinin arasında yürütülen operasyonda gece saatlerinde sıcak anlar yaşandı. Bu çatışmaların sonucunda 2 askerin şehit olduğu ve 7 askerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Çatışmada 20 yakın teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bölgede operasyonlar devam ediyor.

ŞEHİDİN EŞİ FENALAŞTI

Şemdinli'ki çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güner Erdem'in evinde yas var.

Erdem'in Çukurdere Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleriyle gelen askeri yetkililer, acı haberi Erdem'in eşi Sonay Erdem'e bildirdi.

Haberi aldıktan sonra fenalaşan Sonay Erdem'e sağlık ekipleri müdahale etti. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye için Erdem'in evine geldi.

Yaklaşık bir yıl önce evlenen Erdem'in 15 gün önce baba olduğu, doğum için Malatya'ya geldiği ve burada bir hafta kaldığı öğrenildi. Yakınları, Erdem'in son ziyaretinde memleketinden ayrılmakta zorlandığını anlattı.