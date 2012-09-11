Şemdinli'de çatışma: 2 asker şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Zorgeçit Köyü kırsalında gün boyu devam eden operasyonlarda 25 terörist etkisiz hale getirilirken 2 asker de şehit oldu.



Güvenlik güçlerinin Bağlar ve Zorgeçit kırsallarında yürüttüğü operasyonda sıcak temaslar sağlandı. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 25 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre dün Şemdinli ile Derecik beldesi arasında bulunan kırsallarda başlatılan operasyonlar bugün de gün boyu devam etti. Gün içerisinde Zorgeçit bölgesinde teröristlerle sıcak temas sağlandı, çıkan çatışmada 25'in üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken 2 asker de şehit oldu.