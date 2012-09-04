Selçuk Şahin taraftardan vefa bekliyor

Fenerbahçe taraftarı hemen her sezon en küçük hatasında protesto ettiği Selçuk’u bu kez tam anlamıyla hedef tahtası haline getirdi. Bir futbol emekçisi, bir Fenerbahçe sevdalısına adeta cephe açıldı.

Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmamasına rağmen hep eleştirilmesine içerleyen Selçuk Şahin, “10 yıldır ne yaparsam yapayım, taraftarın kafasındaki yargılar değişmiyor” dedi.





Fenerbahçe taraftarının son günlerde sık sık protesto ettiği Selçuk Şahin, yapılanları anlayamadığını söyledi. Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Ercanlar'a konuşan deneyimli futbolcu, “9 yıldır bu işi çözemedim. senelerdir, hep bunları yaşadım. Ama Spartak Moskova maçında yaşananlar bana ağır geldi. Ne yaparsam yapayım, taraftarın gözündeki bazı şeyler değişmiyor. Geçen sezon çok iyi oynadım, şampiyonluğu Süper Final’de son maça kadar taşıdık. O zaman bir şey yoktu. Ama bu sezon yine tepki görmeye başladım” dedi.





Sorumluluktan kaçmadım





Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadığını dile getiren Selçuk Şahin, “Eğer takım sıkışmışsa, gidip top istiyorum. Sorumluluk alıyorum. 10 yıla yakın süredir, kritik anlarda top almamak için saklanan çok oyuncu gördüm. Ben asla bunu yapmadım. Hiç saklanmadım” diye konuştu.





Sarı-Lacivertliler'in kendisine gösterdiği tepkinin sadece kendisini üzmediğini ifade eden milli futbolcu, “Ailemin twitter gibi şeyleri bilmez. Ama bir şekilde haberleri oluyor. En çok onlar üzülüyor diye üzülüyorum. Takım arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadı.





Zaten takımda kimin bir sıkıntısı varsa, yanındayız. Aykut Kocaman da hep yanımda. Sivasspor maçında oynattı. Yedek bırakmak kolaydı, bunu yapmadı” şeklinde konuştu.





Sivas maçında yıkımı hissettim





Spartak Moskova maçında ıslıklanmasına içerlenen Selçuk şu ifadeleri kullandı: “105 yıllık kulüpte taraftarların hiç kaptanını ıslıklayıp, ıslıklamadığını düşündüm. Sivas’ta da bunu yaşadım. Özgüvenim kolay sarsılmaz ama bu maçta yıkıntıyı hissettim. İsterim ki taraftar benim istatistiklerime de baksın.”





Sabri Sarıoğlu: "Selçuk protestolara aldırmamalı"





Fenerbahçeli Selçuk’a Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu’ndan destek geldi. Sık sık Sarı-Kırmızılıların protestolarına maruz kalan Sabri, “Deyim yerindeyse, protestoya alışkınım. Bazı futbolcular, protestodan sonra çöker, bazısı da daha çok hırslanır” dedi.

Futbolcunun her zaman önüne bakması gerektiğini hatırlatan Sabri, “Hatalara ya da o kareye takılı kalmayacak. Önüne bakacak. Ben hep geleceğe baktım. Selçuk da bunu yapmalı. Tepkilere ve protestolara aldırmamalı. Onları kafasından silip, gelecek için çalışmalı” ifadelerini kullandı.







