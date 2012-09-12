Selçuk’a destek, Burak’a tepki

Selçuk İnan'a büyük destek-





Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı tamamen dolduran Türk sporseverler, (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gruptaki ilk 2 maçta ilk 11'de görev vermediği Selçuk İnan'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu.





Karşılaşma golsüz devam ederken, 40. dakikada birkaç oyuncuyla birlikte ısınmak için kale arkasına yönelen Selçuk İnan, tribünlerdeki taraftarlardan büyük alkış aldı.





Oyuna girdi, 7 dakika sonra gol attı





Maçın 57. dakikasından itibaren taraftarlar, Selçuk İnan'ın oyuna alınması için tezahürat yaptı. Selçuk İnan, 68. dakikada Umut Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.





Sporseverlerin coşkulu tezahüratları altında oyuna giren Selçuk İnan, 7 dakika sonra, 75. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.





22. kez (A) milli olan Selçuk İnan, 2. kez gol sevinci yaşadı. Selçuk, ilk golünü geride kalan mayıs ayında Gürcistan ile yapılan ve millilerin 3-1 kazandığı özel maçta filelere göndermişti.





Burak Yılmaz'a tepki





Milli futbolcu Burak Yılmaz, maçın son dakikalarında attığı bir şutta top farklı biçimde auta çıkınca, tribündeki bazı taraftarın tepkisine neden oldu.





Şut sonrası bir grup taraftar Burak'ı ıslıklayıp, yuhalarken, milli futbolcu, kendisine gösterilen hiç beklemediği bu tepkiye alkışla yanıt verdi.



