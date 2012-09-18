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Seksi Kabusa Çeviren Durumlar

Kadınların hayal kırıklıkları

18 Eylül 2012 Salı 11:45
Seksi Kabusa Çeviren Durumlar

Kadınların ilişki sırasında ve sonrasında hayal kırıklığına uğradığı bazı anlar vardır.

İşte onlardan bazıları;

 

Erken Boşalma

İlişkinin en ateşli olduğu bir anda gerçekleşen boşalma iki taraf içinde sevimsiz bir sonuç olabilir.



Sertleşememek

Bazen insanın aklı başka yerlerde olabilir veya canı sıkkın olabilir buda cinsel birlikteliğine yansıyabilir. Sertleşme sorunu yaşaması erkeğin bu konuda her zaman başarısız olduğu anlamına gelmiyor elbette. O gün hayatında ters giden bir şeyler olabilir.

Kötü Bir Öpücük

Karşınızdaki ile ilk defa öpüşüyorsanız ve bu öpüşme hiçte hayal ettiğiniz gibi olmadıysa hüsrana uğramanız normaldir. Bazen insanların kimyası tutmayabiliyor.

Seks Sonrası Uyuyakalmak

Kadınlar ilişki sonrası erkeklere nazaran biraz daha fazla romantik olurlar. Sarılmak ve konuşmak isteyebilirler. Bu durumda erkeğin arkasını dönüp yatması ve hatta uyuması gerçekten can sıkıcı olabilir.

Bencil Hamleler

Eğer bir erkek sadece kendi aldığı zevk ve haz ile ilgileniyorsa bu durumda kadın için oldukça can sıkıcıdır. Sonuç odaklı davranan bir erkek, kadının aldığı zevk ile hiç ilgilenmediğinde sonuç kadın için yine hüsran olacaktır.

Sekse İlgisizlik

Özellikle iş yaşantısı ile kafası çok yoğun olan bir erkek dönemsel olarak sekse ilgisini kaybedebilir. Bu durumda kadını hayal kırıklığına uğratabilmekte. Gerginlik, stress, maddi sorunlar bu konuda tetikleyici olabilir. Bu durumda erkeği zorlamak daha da ters tepebilmektedir.

Alternatif Zevkler

Seks her zaman sadece cinsel birleşme anlamına gelmiyor elbette. Cinselliği ve alınan hazzı fazlalaştıran şeyler konusunda duyarsız olan bir erkekte kadınları hayal kırıklığına uğratmakta.

Anormal Sesler

İlişki sırasında ve sonunda anormal sesler çıkartan ve tepkiler veren bir erkek kadınların modlarını bir anda düşürebilmekte. Ancak tabii bu duruma müdahele etmek ve yorum yapmakta çok adil olmayacaktır. Kişinin cinselliği kendini en iyi ve mutlu hissettiği şekilde yaşaması en doğalı.

Sıkıcı Ve Tekdüze Olmak

İlişki uzun zamandır devam ediyorsa belli bir monotonluk olması kaçınılmaz. Ancak yıllar boyu aynı giden bir seks hayatı zaman içinde oldukça can sıkıcı olabilir. Hem erkeğin hem kadının bu konuda hassas davranması gerekiyor.

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