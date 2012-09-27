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Seksi makyajın yolları

Seksi makyaja doğru 10 adım Parlak bir cilt, büyülü gözler, çıkık elmacık kemikleri... Güzel ve seksi görünmek için uzun saatlere ihtiyacınız yok. Bu tüyolarla 40 saniye de bile harikalar yaratabilirsiniz!

27 Eylül 2012 Perşembe 15:31
Seksi makyajın yolları

Doğal ve nemli dudaklar!

Kendi dudak renginizle eşleşen bir ruj uygulayın. Üzerine hafif bir parlatıcı sürün. Ancak yağlı gibi gösteren parlatıcılardan uzak durun. 

Parlayan cilt

Kıyafetiniz dekolteliyse sakın kol, göğüs ve bacaklarınızı görmezden gelmeyin. İyi bir vücut için cildinizin pürüzsüz ve nemki görünmesi gerekir. Bu şekilde çok seksi ve güzel olacaksınız.

Kırmızı ve turuncu dudaklar!

Bu tonları karıştırarak cildinize uygun bir rengi seçin. böylece hem yeni bir tarz, hemde çok öpülesi dudaklar elde edeceksiniz!

Göz kapaklarınız metalik olsun!

Göz kapaklarınızı değiştirme için renklerden yararlanmalısınız. Bronz ya da solu bir bakır deneyin. Eyelinerdan yararlanabilirsiniz, saf altın tonları kirpiklere sürülebilir.

Harika yanaklar

Yanaklarınıza doğal tonlar kullandığınızdaki kadar güzel hiçbir tonda olamazsınız. Kırmızı yanaklar teninizde çok sahte durabilir. Toz pembe allık teninize uyuyorsa size seksi bir görünüm katabilir.

Uçuk pembe dudaklar

Uçuk pembe tonlarında ki rujları mutlaka deneyin.

Eyeliner ve göz kalemi

Dumanlı göz kalemi hissi uyandırın. Ancak dikkat etmeniz gereken şey kalemi uyguladıktan sonra toz gölge kullanmak ve kirpiklerinizi rimel ile yeteri kadar dolgunlaştırmak. Son olarak pamuk yardımıyla gölgenizi hafif dağıtın.

Sıcak cilt

Derinize sıcak bir parlaklık kazandırmak için krem brozlaştırıcıları deneyin.

Kalın ve uzun eyeliner

Eyelinerınızı kalın ve uzatarak uygulayın. Rimel kullanarak alt ve üst kirpiklerinizi dolgunlaştırın.

Menekşe gözler

Göz altınıza pırıltılı mor gölge uygulayın, sonra göz kapağınızdan yukarı doğru kaşlarınızın altına kadar koyulaşan mor tonlarını kullanın. Kirpiklerinizi rimel ile iyice dolgunlaştırın ve seksi bir göz makyajı elde etmiş olun.

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