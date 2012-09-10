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Şekip Mosturoğlu’ndan 'Yıldırım' açıklama

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın kendisini istifaya zorladığı ve kulüpte istemediği yönündeki iddialara Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinden yanıt verdi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 14:40
Şekip Mosturoğlu’ndan 'Yıldırım' açıklama
İşte Şekip Mosturoğlu imzasıyla kulübün sitesinden yayınlanan o açıklama:


"Bazı basın yayın organlarında Sayın Başkan Aziz Yıldırım tarafından istifamın istendiği, ancak sürmekte olan yargı sürecini etkileyici nitelikte eylem ya da açıklamam olacağı kaygısı ile bu tasarrufun gerçekleşmediği şeklinde bazı haberler yer almıştır. 

Bir hukuk adamı ve bir spor kulübü yöneticisi olarak bir kez daha hatırlatmak isterim ki;  3 Temmuz 2011 sabahından bu yana her platformda kendi masumiyetimi ve diğer tüm arkadaşlarımızın masumiyetini aynı ölçüde savundum. Kulübümüze zarar verecek,  camiamızı üzecek veya camiamızın başını öne eğecek bir eylem ve tasarrufta bulunmadığımızı her vesile ile dile getirdim. Bundan sonrada dile getirmeye devam edeceğim. 

Dolayısıyla bu yöndeki söz konusu çirkin iddiaları şiddetle kınıyor, böyle bir şeyin olmadığını, asla da olamayacağını bir kez daha kamuoyu önünde açıklamak istiyorum.,

Bu noktada, bir hukukçu olarak yüce yargının kararına saygılı olmakla birlikte; özel yetkili mahkeme tarafından hakkımızda verilmiş hükmün aslında hukuken tartışılır olduğuna, verilen kararın doğru olmadığına ve maddi gerçeğe uygun bulunmadığına bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. 

Yargılama sürecinde kendi masumiyetimi nasıl hararetle inanarak savunduysam, tüm dava arkadaşlarımın masumiyetini de aynı şekilde biliyor ve inanıyorum. Bu inanca sahip birinin, üstelik dosyadaki maddi gerçekler son derece açık bir şekilde masumiyetlerimizi gösterirken, kulübünü, başkanını ya da diğer yönetici arkadaşlarını zor durumda bırakacak veya ortada zaten olmayan bir suçun parçasıymış gibi gösterecek bir yorum ve harekette bulunması beklenemez.

Bu tarz bir beklenti yaratmak, kamuoyunda bu algıyı güçlendirecek yorumlarda bulunmak ancak 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe camiasına zarar vermek arzusunda olanların bunu başaramamalarının ardından sergiledikleri nafile ve çaresiz son çırpınışlarıdır. 

Son olarak Sayın Aziz Yıldırım'ın, Başkanlık yetkisini ve gücünü kulübümüzüm genel kurulundan ve kulüp tüzüğünden aldığını hatırlatmak isterim.
  
Sayın Başkanımız,  şahsım ile ilgili olarak da kulübümüzün menfaatine en doğru ve en uygun kararı alma ve tasarrufta bulunma konusunda mutlak bir biçimde güce ve yetkiye sahiptir. Tüm spor camiası ve kamuoyu çok net bilmektedir ki, Sayın Başkanımızın kulübümüzün menfaatine olacak bir kararı alırken herhangi bir korkusu, kaygısı ya da gizli bir gündeminin olması mümkün değildir. Bu vesileyle, kamuoyunu yanıltmaya yönelik şahsım ile ilgili çıkan tüm bu haberlere kesinlikle itibar edilmemesini bir kez daha önemle rica ederim."

Av. Şekip Mosturoğlu
Hukuk İşleri Sorumlusu
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