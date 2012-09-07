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Şehitlerin çoğu acemi ve kısa dönem asker !

İddialara göre patlamanın olduğu birlikte genel olarak kısa dönem erler askerlik yapıyordu. Şehit askerlerin kimliklerinin belirlenmesiyle birlikte bu iddia doğru çıktı.

07 Eylül 2012 Cuma 12:09
Şehitlerin çoğu acemi ve kısa dönem asker !

İşin can alıcı noktası ise şehit olan erlerin çoğu acemi birliklerinden yeni gelen kısa dönem askerlerdi. Bir başka iddia ise patlayan bombaların 1936-1937 yıllarında ABD yardımıyla Türkiye'ye geldiği.

KIBRIS'TAN ASKERLİK İÇİN GELMİŞ

Afyon'da şehit olan kısa dönem askerlerden Barış Öztürk'ün KKTC'de bir üniversitenin Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olduğu ve yaklaşık 10 yıldır KKTC'de çalıştığını öğrenildi. Öztürk'ün, bu yıl kısa dönem askerliğini yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini belirten yakınları, acemi birliğinde temel askerlik eğitimini tamamlayan şehidin, 3 Eylül'de Afyonkarahisar'daki birliğine katıldığını ifade etti.

KISA BİR SÜRE ÖNCE AFYON'A GİTMİŞ

Afyonkarahisar Mühimmat Depo Komutanlığı'ndaki cephanelik deposunda, mühimmat sayımı ve tasnifi esnasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada şehit olan 25 askerden birinin, eski Trabzonspor Genel Sekreteri Zekai Fırat Dülger'in oğlu olan Trabzonlu kısa dönem piyade er Onur Fikret Dülger (25) olduğu belirtildi. Dülger'in, acemi birliğini Samsun'da tamamladığı ve kısa bir süre önce Afyonkarahisar'a gittiği öğrenildi.

KARTAL DA 4-5 GÜN ÖNCE AFYON'A GİTMİŞ

Şehit onbaşı Emrah Kartal'ın Zonguldak'ta yaşayan dedesi Nazif Sağlam ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Oğlumuzun isminin şehit olarak açıklanmasından sonra yıkıldık. Emrah, İzzet Baysal Üniversitesi'nde okudu. Torunum, ABD'de master yapmasının ardından askere gitmişti. Samsun'da yaklaşık 1 ay acemi birliğinde kalmasının ardından 4-5 gün önce Afyonkarahisar'daki birliğine teslim olmuştu. Emrah ile birliğine teslim olmasından sonra bir kez görüşebilmiştim. Bize rahat olduğunu, sıkıntısı bulunmadığını söylemişti. Daha sonra görüşme imkanı bulamadık. Sabah kızım ve damadım Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıktı. Torunum vali ya da büyükelçi olma hayali vardı. Çok üzüntülüyüz.''

Sağlam, torununun ABD'den gelmesinin ardından fazla göremediklerini ifade ederek, ''Bir an önce askerliğini yapmak istiyordu. 1 ay durmadan askere gitti'' dedi.

3 gündür Afyonkarahisar'daydı

Afyon'da şehit olan kısa dönem askerlerden biri de Onbaşı Burak Ümit Gedik. Askerlik görevine Ağustos ayında kısa dönem olarak Samsun'da başlayan Onbaşı Burak Ümit Gedik'in, burada 20 gün kaldıktan sonra geçen cumartesi günü Beşiktaş'taki evine döndüğü, bir gün burada kalan Gedik'in, pazartesi günü Afyonkarahisar'daki vatani görevine başladığı kaydedildi.

Ahmet Tosun'un bilgisayar öğretmeni olduğu ve kısa dönem askerliğini yaptığı öğrenildi

Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan Ahmet Tosun'un bilgisayar öğretmeni olduğu ve kısa dönem askerliğini yaptığı öğrenildi.

1 EYLÜL'DE AFYON'A TESLİM OLMUŞ

Cephanelik te meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Çavuş Emre Yıldırım'ın da Adıyaman Üniversitesi'nde Metal İşleri Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdiği ve yüksek lisansını aynı üniversitede tamamladıktan sonra vatani görevini yapmak için, Samsun'a gittiği ve 1 Eylül tarihinde de usta birliği olan Afyonkarahisar'a teslim olduğu öğrenildi.

'BOMBALAR 76 YILLIK'

'Terör saldırısı' ve 'sabaotaj' iddialarının ardından ortaya yeni bir iddia daha atıldı. Patlayan bombaların 1936-1937 yıllarında ABD yardımıyla geldiği iddia edildi.

76 yıllık bombalardaki metal yorgunluğu ve yıpranmanın da bu patlamaya neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu bombaların yeni nesil patlayıcıların aksine, ateşleme sistemlerini üzerlerinde barındırdığı belirtiliyor.

Haber 7

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