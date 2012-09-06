Şehitlerin cenazesi 1.5 kilometreye yayılmış

Afyonkarahisar'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu patlama ile ilgili hürriyet.com.tr'ye konuşan Afyon Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar, patlamanın yaşandığı yerde dehşet bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.



Olayda bir dış müdahalenin olmuş olmasının mümkün görünmediğini söyleyen Başsavcısı Yazar, patlama etkisi ile cesetlerin 1.5 kilometrekarelik bir alanda yayılmış olabileceğini söyledi.



Patlamadan hemen sonra olay yerine gittiklerini söyleyen Başsavcı Yazar, "İlk gittiğimiz sırada kışlaya girmek mümkün değildi. Yangın da çıkmıştı. Çevredeki otluk alanlarda yangın vardı. Gece olduğu için yangına da müdahale edilemedi. Patlamamış mühimmat korkusu da vardı. Elektrikler kesilmişti" dedi.



ASKERLER CEPHANELİĞE GÖTÜRÜLDÜ



Günün ışıması ile birlikte olayın dehşetinin ortaya çıktığını söyleyen Başsavcı Yazar, kışlada ilk incelemelerde bulunan ekibin içinde yer aldı. Patlamanın şiddeti ile bir tek beton parçalarının kaldığını söyleyen Yazar "Olayın yaşandığı yer cephaneliğin olduğu alan. Bu alan askerlerin bulundukları kışlaya 1 kilometre mesafede.



Askerler, mühimmat tasnifi için kamyon ile olay yerine getirilmiş. Tasnifin yapıldığı sırada bu patlama meydana gelmiş. Patlamanın etkisi ile askerlerin cesetleri ve oradaki patlamış mühimmat 1.5 kilometrelik bir alana yayılmış durumda. Çok acı bir görüntü vardı. Ben daha çok cephaneliğin olduğu bölgede incelemede yaptım. Arazi arama tarama işlemi yapan ekipler alana savrulan ceset parçalarını topladı" şeklinde konuştu.



CESET PARÇALARI TOPLANDI



Toplanan ceset parçalarının tek-tek poşetlere konulduğunu söyleyen Başsavcı Yazar, söz konusu işlerin bugün bitebileceğini söyledi. Ceset parçaları üzerinde Ankara'da yapılacak DNA testleri sonrası hangi cesedin kime ait olduğunun belirlenebileceğini söyledi. Başsavcı Yazar, söz konusu işlemin birkaç gün sürmesini beklediğini ifade etti.



"ORADA NE YAŞANDIĞINI BİLEMİYORUZ"



Olayın neden meydana geldiği konusunda henüz net bir yanıtın olmadığını söyleyen Başsavcı Yazar "Bu konuda çok yönlü soruşturma yapılıyor. Hem bizim, hem askeri savcılığın, hem de Genelkurmay'ın disiplin soruşturması sürüyor. Olay ile ilgili onlarca kişi inceleme yapıyor.



Bir yandan kriminal ekipler delil topluyor, bir yandan bomba uzmanı ekipler çalışma yürütüyor. Orada ne yaşandığını bilemiyoruz. Konu teknik bir konu... El bombası hangi hallerde patlar, el bombası kendi kendine patlar mı? Çeşitli tip bombalar var, bir saldırı tipi bir savunma tipi... Bunlar teknik konular. Bazı bombaların fünyeleri üzerlerinde bulundu, bazı fünyeler dışarıda bulundu. Bunu bilirkişiler açıklayabilir." dedi.



'DIŞARIDAN MÜDAHALE MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR'



Başsavcı Yazar, olayda bir sabotaj ihtimali ile ilgili soruya ise "Dışarıdan bir müdahale olmuş olabileceğini düşünmüyorum. Böyle bir müdahale mümkün görünmüyor" dedi.



Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı'na 1 Eylül'de biten adli tatil sonrası resmen başladığını söyleyen Adem Yazar "Hiç kolay değil. Pazartesi göreve başladık. İki gün sonra bu olayın olması...Böyle sakin bir yerde. Son dönemlerde ülkemizin üzerinde bir karabulutlar dolaşıyor. Bunlar araştırılacak tabiki" şeklinde konuştu