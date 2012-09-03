Kahramanlarımızın memleketleri !

Beytüşşebap'ta dün gece çıkan çatışmada şehit olan piyade üsteğmen Sami Çifci, piyade asteğmen Burak Erdi, ulaştırma uzman çavuş Ahmet Bozkurt, piyade uzman çavuş Erdoğan Sönmez, piyade çavuş Ramazan Emre Ala, piyade onbaşı Süleyman Güleç, ile piyade erler, Serdar Küpeli, Osman Yıldız, Uğur Sağdıç ve Emrah Karataban için bugün Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen komutanlığında cenaze töreni düzenlendi.



Cenaze Törenine Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Ali Doğan İnce ile Kamu kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



AFYON-ÜSTEĞMEN SAMİ ÇİFTÇİ



Üsteğmen Sami Çiftçi'nin Afyonkarahisar'daki evinde yas var. Aslen Elazığlı olan ancak yıllardan bu yana Afyonkarahisar'da oturan Çiftçi ailesine acı haber, saat 07.30'da askeri personel tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan şehit babası emekli başkomiser Mehmet Çiftçi ile annesi Hanım Çiftçi ile eşi Ayşe Çiftçi sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti.







Çiftçi ailesinin evine büyük bir Türk Bayrağı asılırken, komşuları da bayrak asarak acıya ortak oldu.



GAZİANTEP- UZMAN ÇAVUŞ AHMET KURT



Beytüşşebap'ta şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Ahmet Kurt'un Gaziantep'teki baba ocağına ateş düştü.



Sabah saatlerinde şehidin acı haberini getiren iki subay Aktoprakta akrabalarında bulunan şehidin annesinin yanına gitti. Burada acı haberi alan aile subaylarla birlikte şehidin özgürlük mahallesindeki baba ocağına geldi. Acı haberi alan anne Rabia Kurt ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin bir türlü sakinleşemeyen kardeşlerinin feryadı yürek burktu. Bu sırada şehidin evinde hazır bekleyen sağlık ekipleri anne ve çocuklarına ilk müdahaleyi sokakta yaptı. Fenalık geçiren anne ve çocukları güçlükle eve alındı. Bu sırada şehidin il dışında olan babası Ali Kurt’a acı haberin verildiği ve Gaziantep’ dönmek için yola çıktığı öğrenildi.



İSTANBUL-ER OSMAN YILDIZ



Şehit olan er Osman Yıldız'ın Bahçelievler'deki evine ateş düştü.



İstanbul Merkez Komutanlığı'nda görevli bir albay, sabah saatlerinde şehit Osman Yıldız'ın Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Yıldırım Sokak'ta bulunan evine gidere acı haberi verdi. Şehit haberi sonrası Osman Yıldız'ın evine Türk bayrağı asıldı. Balkonda gözyaşı döken şehidin babasını askerler teselli etti. Aile fertlerinin fenalaşma ihtimaline karşı kapıda ambulanslar da hazır bekletildi.



EDİRNE- PİYADE ER EMRAH KARATABAN



Piyade Er Emrah Karataban’ın Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünden olduğu öğrenildi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezinde saat 22.00 sıralarında polis ve askeri noktaları hedef alan teröristler, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle ilçede çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada şehit olan 9 askerden Piyade Er Emrah Karataban’ın Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünden olduğu öğrenildi. Karataban’ın ailesine şehit olduğu haberi, askeri görevliler verdi.



BURSA-ER SÜLEYMAN GÜLEÇ



Şehit acısı İznik ilçesine bağlı Müşküle köyüne düştü. Saldırıda şehit olan Bursalı er Süleyman Güleç'in şehadet haberi, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık görevlileri nezaretinde Güleç ailesine verildi. Cenazenin yarın törenle Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.



KONYA-KOMANDO ÇAVUŞ EMRE ALA



22 yaşındaki Jandarma Komando Çavuş Ramazan Emre Ala'nın, memleketi Konya'nın Karapınar İlçesi'ne ateş düştü. Ala'nın terhisine yaklaşık 90 gün kaldığı belirtildi.



Komando Çavuş Ramazan Emre Ala'nın şehit düştüğü haberi, ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne Kafiye Ala, sinir krizi geçirdi. Şehit Ala'nın otomobil yedek parça satışı yapan babası Seyyar Ala'nın ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışan kızı Aysun Ala'yı işe götürmek için Konya'ya geldiği belirtildi. 5 kardeş olan şehit Ala'nın yaklaşık 20 gün önce izinli olduğu memleketinden askeri birliğine döndüğü ve terhisine de yaklaşık 3 ay kaldığı ifade edildi.



ADIYAMAN-JANDARMA ER SERDAR KÜPELİ



Adıyaman'ın Besni doğumlu Jandarma Er Serdar Küpeli'nin Adıyaman merkezdeki evine acı haber çabuk ulaştı. Sabahın erken saatlerinde Vali Yardımcısı Murat Süzen ve jandarma görevlileri acı haberi aileye verdi.



Baba Mehmet Küpeli, Anne Ayşe Küpeli ve diğer aile fertleri acı haberle yıkıldı. Şehit haberiyle yıkılan Küpeli ailesinin evinden yükselen feryatlar yürek burktu.



Kendisine acı haberi veren yetkilileri "Süze süze buraya kadar geldik. Biz buna layık mıyız? Allaha şükürler olsun" diyen şehit babası sinir krizleri geçiren diğer oğlu Tayfun'u sakinleştirmeye çalıştı.

Şehidin evinde hazır bekleyen sağlık ekipleri sinir krizi geçiren aile fertlerini ilk müdahaleyi yaparken, 91-3 tertip olan Serdar Küpeli'nin teskeresine 59 gün kaldığı öğrenildi.



ANTALYA-UZMAN ÇAVUŞ ERDOĞAN SÖNMEZ



Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in Antalya'daki baba evine ateş düştü. Baba İlyas Sönmez, "Ben de Kürdüm. PKK'yı sevindirmemek için ağlamayacağım" dedi.



Van Erciş nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in 1993 yılından bu yana yaşadığı Antalya'daki baba evine acı haber sabah saatlerinde verildi. Haber verilmesinin ardından Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkamaz ve askeri erkan şehitin evini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.



MUĞLA- PİYADE ASTEĞMEN BURAK ERDİ UYSAL



Piyade asteğmen Burak Erdi Uysal’ın (23) memleketi Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Yangı Köyü’ne ateş düştü.



Köyceğiz Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Barış Yıldırımer, Köyceğiz Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Zafer Tuncel ve Emniyet Müdürü Mustafa Kemal Keskin, sabah saat 10.00’da köye gelerek acı haberi aileye verdi. Kaymakam Yücel Gemici, Köyceğiz Belediye Başkanı CHP’li Salih Erbay ile çok sayıda askeri personel de köye geldi. Acı haberi alan anne Nazmiye Uysal’ın feryatları yürekleri dağladı. Anne Uysal, “Başka yer mi yoktu da, benim çoçuğumu oraya gönderdiler. Böyle vatan olmaz olsun diyerek tepki gösterdi. Baba Bayram Uysal ise haberi daha metanetle karşıladı