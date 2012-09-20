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Şehitlerimiz gözyaşları içinde uğurlanıyor

Bingöl-Muş karayolundaki terör saldırısında şehit olan askerlerimiz göz yaşları içinde uğurlanıyor.

20 Eylül 2012 Perşembe 16:41
Şehitlerimiz gözyaşları içinde uğurlanıyor

NİĞDELİ ŞEHİT TOPRAĞA VERİLDİ

Bingöl-Muş karayolundaki terör saldırısında şehit olan Jandarma Çavuş Mehmet Dildari, memleketi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Mehmet Dildari'nin naaşı Kemerhisar Şehitliğinde toprağa verilirken, şehidin kardeşleri sinir krizleri geçirdi.

SAMSUN ŞEHİTLERİNİ UĞURLUYOR

Bingöl'deki hain saldırıda şehit olan 10 askerden Samsunlu Savaş Topal ve Hasan Hüseyin Aydoğdu'nun cenazeleri Samsun-Çarşamba Havaalanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı.

Karşılamada şehit Jandarma Er Savaş Topal'ın aile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, aile yakınlarını görevli askerler ve emniyet mensupları teselli etmeye çalıştı. Bir şehit yakını, “Daha yeni gitmiştin” diyerek ağladı.

Evin tek oğlu olduğu öğrenilen şehit Savaş Topal ise Alaçam ilçesine bağlı Yenice köyünde defnedilecek.

Topçu Er Anıl Eruluç toprağa verildi

Bingöl'de askeri konvoya yapılan terör saldırısında şehit olan Topçu Er Anıl Eruluç, Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Karaman Camisi'nde düzenlenen törene, Şehit Er Eruluç'un annesi Şükran, babası Nevzat Uluç ile yakınları, Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

SAMSUN ŞEHİDİNİ TOPRAĞA VERDİ

Bingöl'de askeri konvoya yapılan saldırıda şehit olan piyade er Hasan Hüseyin Aydoğdu'nun cenazesi, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da katıldığı törenle, memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.

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