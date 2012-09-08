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Şehit yakınlarından TSK’ya tepki

Şehit olan askerlerin yakınları, TSK’nın açıklamalarına tepki göstererek, "Üç günlük asker mühimmattan hiçbirşey anlamaz. Hepimiz askerlik yaptık. Üç günlük askere bu yapılır mı?" dediler.

08 Eylül 2012 Cumartesi 13:25
Şehit yakınlarından TSK’ya tepki

ANKARA (İHA) - Afyonkarahisar’daki mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerlerin yakınları, Genelkurmay Başkanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalara tepki göstererek, “Üç günlük asker mühimmattan hiçbirşey anlamaz. Hepimiz askerlik yaptık. Üç günlük askere bu yapılır mı?” dediler.

Afyorkarahisar’da mühimmat deposunda meydana patlama sonrasında şehit olan 25 askerin yakınlarının Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki bekleyişi devam ediyor. Keçiören Belediyesi ve Türk Kızılayı’ın kurduğu konaklama yerlerinde bekleyen aileler, Genelkurmay Başkanlığı’nın ‘askerler acemi değildi’ açıklamalarına tepki gösterdiler. Şehit Er Bayram Uluer’in yakınları şehitlerinin cenazesini alana kadar burada bekleyeceklerini söylediler. Şehit ailelerinin misafirhanelerde kaldıklarını belirten şehit yakınları, 3 günlük askerleri en tehlikeli yerlere verdiklerini savundular. "3 günlük askerin mühimmattan ne anlar" diyen şehit yakınları, “Üç günlük asker bundan hiçbir şey anlamaz. Acemi askeri sen tutup da patlayıcının içine sokabilir misin? Adam el bombasını bile görmemiştir. Mermiyi bile tanımamıştır. Karanlıkta tabii ki birde… Mühimmatın olduğu yerde elektrik dahi verilmiyor. Karanlıkta sen 9-10 kadar dertleri ne böyle. Uzman birilerinin yapması lazım. Bu işler uzmanların işidir. Herkes askerlik yaptı. Soruşturma açılsın ve bu işlerin takibi yapılsın. Bu gençler kolay yetişmiyor. Ölenlerin çoğu üniversitelidir. Acemi askerdi bunlar. Cumartesi günü teslim edildi. 3 günlük askere bu yapılır mı?” dediler.

Şehit askerlerin ailelerinden DNA örneklerinin tamamının aldığını ve kimlik tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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