Şehit ve yaralıların isimleri belli oldu

Şehit olan polis memurlarının isimleri şöyle: Murat Toprak, Fatih Celayir, Samet Kıcalı, Şehymus Karakut, Osman Küçükdilan, Gökhan Kuzu, Cuma Mercimek ve Ümit Yıldırım.



Hain saldırıda Serkan Kabuk, Ali Kırlar, Muhammet Demir, Caner Gülseren, Zafer Şahinli, Yusuf Özbey, Rıza Alper Pınarlı isimli polis memurları ile bölgede ikamet ettiği öğrenilen Nur Zelal İslamoğlu isimli kız çocuğu da yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi