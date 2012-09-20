Şehit uzman çavuşa ulaşıldı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Oğul Köyü yakınlarda geçen cumartesi günü askeri konvoyun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin cenazesi, Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma Ekibi tarafından patlamaya 1 kilometre mesafede Zap Suyu'nda bulundu. 20 kişilik özel bir ekibin de katıldığı kurtarma ekibi, patlamanın meydana geldiği Zap deresinin her iki yakasına ipleri bağlayıp, el ele tutuşarak botların da yardımıyla arama çalışması yapmıştı.

Çukurca’ya bağlı Oğul Köyü yakınlarında 15 Eylül cumartesi günü saat 14.00’da askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit askerden 3’ünün cenazesine ulaşılırken, İzmirli Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi’nin cenazesi bulunamamıştı. Oğul Köyü yakınında ve Zap Deresi’nde günlerdir çok sayıda asker, korucu, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve köylülerin katılımıyla yapılan aramalara, bugün Genelkurmay Başkanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen 20 kişilik özel bir ekip de katılmıştı. Şehit uzman çavuşun cenazesine 5 gün sonra ulaşıldı.

EL LELE ARAYIŞ

Bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekibi, Zap deresinin her iki yakasına ipler bağlayıp, botların da yardımıyla suyun her tarafını didik didik aramış, patlama bölgesindeki 5 kilometrelik alanda arama yapan ekip, zaman zaman el ele tutuşup şehit uzman çavuşun cenazesini bulmaya çalışmıştı.

DHA