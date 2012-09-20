Şehit uzman çavuş 6 gündür bulunamıyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Oğul Köyü yakınlarında geçen cumartesi günü askeri konvoyun geçişi sırasında önceden yola yerleştirilen patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olduğu belirtilen Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi’yi arama çalışmaları devam ediyor. Bugünkü arama çalışmalarına Genelkurmay Başkanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen 20 kişilik özel bir ekip de katıldı. Kurtarma ekibi, patlamanın meydana geldiği Zap deresinin her iki yakasına ipleri bağlayıp, el ele tutuşarak botların da yardımıyla arama çalışması yaptı.

Çukurca’ya bağlı Oğul Köyü yakınlarında 15 Eylül cumartesi günü saat 14.00’da askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit askerden 3’ünün cenazesine ulaşılırken, İzmirli Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi’nin cenazesi ise halen bulunamadı. Oğul Köyü yakınında ve Zap Deresi’nde günlerdir çok sayıda asker, korucu, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve köylülerin katılımıyla yapılan aramalara, bugün Genelkurmay Başkanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen 20 kişilik özel bir ekip de katıldı.

Bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekibi, Zap deresinin her iki yakasına ipler bağlayıp, botların da yardımıyla suyun her tarafını didik didik aradı. Patlama bölgesindeki 5 kilometrelik alanda arama yapan ekip, zaman zaman el ele tutuşup şehit uzman çavuşun cesedini bulmaya çalıştı. Çalışmalara Hakkari il Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik Arama Kurtarma ekibi ile köylüler de destek verdi. Arama çalışmalarının yapıldığı Zap’ta geniş güvenlik önlemi alınırken, çalışma bölgesine Şehit Uzman Çavuş Çiftçi’nin amcasının da geldiği belirtildi. Amcanın basın mensuplarının görüntü almaması için zırhlı araca bindirildiği öğrenildi.

DHA