CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Twitter'da paylaştığı ve daha sonradan yanlış anlaşıldığını açıkladığı “Ve nihayet başsavcı başından vuruldu” şeklindeki cümlesinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Cihan Uzun, sözlerini şöyle noktaladı:
"CHP sözcüleri taziyeye gelmiş ben yokken, taziyelerini kabul etmedim, etmem. O partinin lideri bunun izahını bana yapmadan da kırgınlığımız geçmeyecek. Benim derdim, hedefim asla parti değil. Sarfedilen sözler hoş değil. PKK teröristleri Aygün'ü kaçırdı, bıraktı; bunu kendisi de partisi de hazmetti. O zaman da bana çok dokunmuştu sarfedilen sözler. Saldırıya uğramış bir insanın yakınına bu sözler gösterildiğinde neler hisseder tahmin etmeleri lazım."
Şehit Savcı'nın eşi bu sözlere kırılmış!
Teröristlerin apartman girişinde şehit ettiği Ovacık Savcısı Murat Uzun’un eşi Cihan Uzun, CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ve Hüseyin Aygün’e kırgın.
CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Twitter'da paylaştığı ve daha sonradan yanlış anlaşıldığını açıkladığı “Ve nihayet başsavcı başından vuruldu” şeklindeki cümlesinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Cihan Uzun, sözlerini şöyle noktaladı: