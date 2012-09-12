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Şehit polisin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Sultangazi’de canlı bomba saldırısında şehit olan Polis Memuru Bülent Özkan (37) için Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 14:35
Şehit polisin cenazesinde gözyaşları sel oldu

 

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Kırmızı Tepe Mevkii’nde teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Çetin Doğan’ın cenazesi Sivas’ın Zara İlçesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit erin cenazesi sabah saatlerinde Sivas Askeri Hastanesi morgundan askeri yetkililer tarafından alınarak ilçeye getirildi. Zara İlçesi’nde bulunan cemevine getirilen cenaze burada bir süre morga konuldu. Daha sonra şehit er için cemevi önünde tören yapıldı. Tören öncesi şehit er Çetin Doğan’ın yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit erin cenaze törenine Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp askeri yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.


Askere gitmeden 4 ay önce evlenen Çetin Doğan’ın eşi Makbule Doğan eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze töreni sırasında fenalaşan anne Hatun Doğan’a ise sağlık ekipleri müdahale etti. Cenaze namazının cemevi önünde kılınmasının ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit er Çetin Doğan’ın naaşı ilk olarak baba ocağına götürülerek helallik alındı. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan şehitliğe götürüleren şehit erin cenazesi toprağa verildi. Şehit er Çetin Doğan’ın tabutunun sarılı olduğu Türk Bayrağı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter tarafından şehidin fotoğrafı ise Vali Zübeyir Kemelek tarafından şehidin babası Haydar Doğan’a teslim edildi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde teröre lanet yağdı.

KILIÇDAROĞLU ŞEHİT BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Hakkari’de şehit olan Çetin Doğan’ın cenaze törenine katılmak için ilçeye gelen CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir’i telefon ile arayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit babası ile telefonunda görüşerek başsağlığı diledi.

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