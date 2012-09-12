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Şehit polis memuru Özkan’a veda

Sultangazi’deki Gazi Polis Merkezi’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Bülent Özkan için Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehit polisin bir hafta sonra dünya evine girmeyi planladığı nişanlısı Sevinç Öztürk de törene katıldı. Gözyaşlarına hakim olamay

12 Eylül 2012 Çarşamba 17:30
Şehit polis memuru Özkan’a veda

Şehit Polis Memuru Bülent Özkan için Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, emniyet müdür yardımcıları, mesai arkadaşları katıldı. Şehidin babası Ergün Özkan, annesi Nazmiye Özkan, kız kardeşi Çiğdem Özkan, nişanlısı Sevinç Öztürk ve aile yakınları da törende hazır bulundu.

Tören boyanca baba Ergun Özkan metanetini korumaya çalıştı. Şehidin annesi, kız kardeşi ve nişanlısı ise gözyaşlarına boğuldu. Çiğdem Özkan, kardeşinin Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Kendisine ‘ağlama’ diyen bir yakınına, “Hayır ağlamıyorum. Bu gün böyle dimdik duracağım. O cennette, öbür köpekler cehennemde.” diye cevap verdi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, hem hüzünlü hem mutlu bir gün yaşadıklarını belirtti. Özkan’ın şehit olarak uğurlandığını ve bunun gururunu yaşadıklarını aktaran Vali Mutlu, aynı zamanda çok değerli bir personellerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.

Şehit polis memurunun Pazar günü evlenme hazırlığında olduğunu hatırlatan Mutlu şöyle konuştu: “Rabbim kendisine dünya evine girmeyi nasip etmedi belki ama onu kendi mekanında, mekanların en güzeli olan cennetinde ağırlamak üzere yanına aldı. Fakat inanıyoruz ki şehitler şefaatçi olarak sevdikleriyle birlikte ebedi mekanda sonsuza kadar olacaklar.”

Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne seslenen Mutlu “Bu eylemi gerçekleştiren terör örgütünün son dönemde İstanbul’da peş peşe aldığı ağır darbeler, bundan sonra da mutlaka hak ettiği şekilde devam edecektir. Emellerine uzanabilme noktasında cesaret bulamayacaklar ve hak ettikleri cezayı alacaklardır. Çıktıkları yol yol değildir ve sadece Türk adaletinin eline kendilerini teslim etmekle kurtuluşları söz konusudur.” diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, şehit polis memuru Bülent Özkan’ın karakola gerçekleştirilen terör saldırısında, kahramanca tavrıyla kendini feda ederek bir çok insanın canını kurtardığını söyledi. Şehit polis memurunun X-Ray cihazında nöbetçi olduğunu ve dikkati sayesinde canlı bombanın kendini bina içinde patlatmasını engellediğini belirten Çapkın, “Çok daha fazla şehidimiz olacaktı. Bülent yüksek önsezisi ve tecrübesiyle fark etti, durdurdu. O sırada da canlı bomba kendini patlattı. Bülent şehit oldu. Şehitlik bildiğimiz gibi ölümlerin en kutsalı, hatta ölüm değil. Yaradanımız da öyle söylüyor. ‘Siz bilmezsiniz, onlara ölü demeyin onlar diridirler’ diyor.”ifadelerini kullandı.

'40 BİN POLİS HEPİMİZ BÜLENT’İZ'

İstanbul’da görev yapan 40 bin polis memurunun şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını aktaran Çapkın, “Hepimiz birer Bülent’iz. Bundan sonra da bu kentin huzurundan asla taviz verilmeyecektir. Bu kişilere dönüp baktığımızda, son 3 ayda oldukça büyük darbeler yemiş bir yapının çaresiz gelip kendini karakolda patlatan bir meczup üyesi. Olayın özeti budur. Biz 40 bin kişi her yerde varız var olacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Polis Memuru için dua edildi. Ailesi, yakınları, protokol üyeleri ve mesai arkadaşları hep bir ağızdan haklarını helal ettiklerini söyledi.

NİŞANLISINI GÖZ YAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI

Şehit Bülent Özkan ile Pazar günü dünya evine girmeye hazırlanan nişanlısı Sevinç Öztürk törende gözyaşlarına boğuldu. Tören boyunca göz yaşlarına hakim olamayan Öztürk, görevli iki kadın polisin yardımıyla ayakta durabildi. Özkan’ın cenazesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cenaze taşıma aracıyla, cenaze namazının kılınacağı Sultançiftliği Merkez Camii’ne götürüldü.

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