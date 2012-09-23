Şehit polis eşini 3 aylık kızıyla uğurluyor

Törene, Van Vali Vekili Mehmet Yüzer, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç, Başsavcı Osman Nuri Güler, Van Emniyet Müdürü Ümüt Yurdakul, askeri erkan ve meslektaşları katıldı.

Henüz 2 yıllık evli olan eşi Kübra ise 3 aylık bebeği Zeynep'le birlikte törendeki yerini aldı. Güçlükle ayakta durabilen şehit eşi Kübra Akyüz, Vali Vekili Yüzer ile Emniyt Müdürü Yurdakul tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit eşi Akyüz, ağlayarak hainleri sevindirmeyeceğini belirterek, "Eşim şehit oldu. En yüksek mertebeye ulaştı. Rabbim onu şefaatine nail etsin. Dik duracağım, güçlü olacağım"dedi.

Türk Bayrağına sarılı şehit tabutu, tören alanına getirildikten sonra, saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişinin okunmasından sonra Vali Vekili Yüzer, bir konuşma yaptı. Yüzer, yaşanan hadisenin sıradan bir hadise olmadığını belirterek, "Hastaneler, insanların tedaviye geldiği, muhtaç insanların tedavi gördüğü yerlerdir. Hastaneler annelerin yeni canlı dünyaya getirdiği yerlerdir. Hastaneler can alma yerleri, cana kıyma yerleri değildir. Gözü dönmüş terör örgütü, depremden sonra da Van ilinde devletimizin, vatandaşımızın rahat bir yuvaya kavuşması için oluşturduğu konteyner kentlerde sadece konteynerlerın güvenliğinden sorumlu 2 polis arkadaşımızı şehit etmişlerdir. Yine dün de tek görevi orada güveliği sağlamak olan polis arkadaşımızı şehit etmişlerdir. Ben sözlerin kifayetsiz, cümlelerin kabiliyetsiz olduğunu biliyorum, acılarınızı dindirmeyeceğini biliyorum. Tüm milletimize ve şehidimizin mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah büyük sabırlar versin"dedi.

Şehit Akyüz'ün eşi Kübra 3 aylık bebeğine sarılarak güçlükle ayakta durabilirken, eşinin mesa arkadaşları da yanlız bırakmamaya çalıştı. Tören sırasında Van Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Tuncay Bozkurt'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yapılan törenin ardından şehit polis Akyüz'ün tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra ambulansala memleketi Osmanye'nin Bahçe ilçesine gönderilmek üzere havaalanına gönderildi.

DHA