Şehit Savcı Uzun koruma istemiş ama...

TUNCELİ’nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un, hiçbir koruma tedbirinin olmadığı lojmanına girerken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olması, yargı dünyasını ayağa kaldırdı. Uzun’un birlikte görev yaptığı Ovacık Hâkimi Ahmet Eryılmaz, hâkim ve savcıların özel paylaşım sitesi, “adalet.org”da, “Savcım bir ay oldu talep edeli, bir tabanca gelmedi” sözleriyle sitemini yargı mensuplarıyla paylaştı. Hâkim ve savcılar, koruma tedbirlerinin yetersizliğini yargının paylaşım sitesi, “adalet.org”da dile getirdiler. Bunlardan biri olan Eryılmaz, “Murat Abim karşı komşumdur. 1.5 aydır beraber yedik içtik. Adeta melektir. 2 tane masum pırıl pırıl yavrusu ve eşi boynu bükük şu an. Bir aydır istihbaratlar geliyordu. Savcılara yönelik hazırlıklar tamamlandı, harekete geçin diye. Buna rağmen ne korumamız ne lojmanda kameramız ne de belimizde silahımız vardı. Savcım, bir ay oldu talep edeli bir tabanca gelmedi. Bağıra bağıra, göz göre göre geldi hainler. 2 hâkim, 2 savcıyız. Hangimiz önce gitseydik lojmana hedef olacaktı. Olan abime oldu, kimin umrunda” diye yazdı.



Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre de Uzun, silahlı saldırıdan yaklaşık bir ay önce hâkim-savcı arkadaşları ile adliye görevlileriyle bir güvenlik toplantısı yaptı. Uzun’un, bu toplantıda çalışma arkadaşlarını, “Emniyet’ten hâkim ve savcılara saldırı düzenleneceği istihbaratı geldi. Tedbirli olun. Daha az dışarı çıkın. Silah başvurusunda bulunalım” diye uyardığı öğrenildi. Uzun’un, Emniyet’ten güvenlik tedbiri alınması, koruma verilmesini talep ettiği, kendisi ve üç meslektaşı için silah başvurusu yaptığı da bildirildi. Emniyet yetkililerinin, lojmanların önüne polis kulübesi konulması önerisi üzerine Uzun’a, “Biz oraya polis kulübesi ve güvenlik koyarsak adliye lojmanı olduğu ortaya çıkar ve daha çok hedef haline gelirsiniz” yanıtı verildiği kaydedildi. Can güvenliği riski altındaki hâkim savcılara koruma ve silah verilmediği gibi adliye lojmanına güvenlik kamerası da konulmadı.



Bir yıldır uyarıyorlar



Uzun’dan önceki savcıların da adliye lojmanı için güvenlik tedbiri alınmasını istediği, ancak terör riski altındaki Doğu ve Güneydoğu’daki birçok küçük adliye lojmanındaki gibi tedbir alınmadığı bildirildi. Uzun’un bir arkadaşı Hürriyet’e, “Bir aydır bizi ‘hâkim-savcılara karşı terör saldırısı olacak. Tedbirli olun’ diye bizi uyardı. Terörün kurşunlarına hedef olup kendisi vuruldu. Emniyet uyarılarımıza rağmen tedbir almadı” dedi.



CHP’li Cihaner: Kovboy değiller



Yıllarca başsavcılık yapan CHP Milletvekili İlhan Cihaner ise Hürriyet’e, “Hâkim ve savcılara göre çok daha az riskli görev yapan kamu görevlilerinin eşlerine, çocuklarına koruma tahsisi edilirken, cumhuriyet savcılarına bu yapılmıyor. Bir aydır eylem olacağı istihbaratı geliyormuş buna rağmen hiçbir önlem alınmaması kabul edilemez. Hükümet sorumluluktan kaçamaz. Hâkim-savcı kovboy değil. Silah verilmesi tek başına çözüm olamaz” dedi.



Aygün’ü kaçıran PKK’lılar şehit etti



Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Tunceli’nin Ovacık ilçesi Başsavcısı Murat Uzun, dün yaşam savaşını kaybetti. Uzun’a saldırıyı gerçek-leştiren PKK’lılardan birinin 12 Ağustos günü CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ü Ovacık yakınlarında kaçıranlardan olduğu ortaya çıktı.



TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinde önceki gün uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralanarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşam destek ünitesine bağlanan Ovacık Başsavcısı Murat Uzun, kurtarılamadı. Saldırının ardından Ovacık’tan Elazığ’a getirilirken duran kalbi ambulans helikopterdeki doktorların yoğun çabası sonucu yeniden çalıştırılan Uzun, yaşam destek ünitesine bağlanmıştı. Ensesinden giren kurşun kafatasına saplanan Uzun, olayın üzerinden 24 saat geçmesine karşın beklenen iyileşmeyi gösteremedi ve dün saat 15.30’da şehit oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayında Ovacık’a atanan 33 yaşındaki Başsavcı Murat Uzun, biri 4 aylık 2 çocuk babasıydı.



‘Azad’a bağlı 2 PKK’lı



Başsavcı Uzun’un şehit olduğu saldırıyı PKK, kendisine yakın internet sitelerine yaptığı açıklamayla üstlendi. İstihbarat ve güvenlik birimleri de PKK’nın Tunceli’den Kuzey Irak’taki kamplarındaki elebaşlarıyla yaptığı bütün telsiz ve telefon görüşmelerini dinleyip deşifre etti. PKK’lıların elebaşlarına Başsavcı Uzun’a yapılan saldırıyı ayrıntılı olarak bildirdikleri belirlendi. Güvenlik birimleri saldırıyı PKK’nın Ovacık bölgesi sorumlusu ‘Azad’ kod adlı PKK’lıya bağlı gruptaki 1’i kadın 2 PKK’lının gerçekleştirdiğini belirledi. ‘Azad’ kod adlı teröristin PKK’nın sözde Dersim sorumlusu ’Seyithan’ kod adlı Serdar Özdemir’e telsizle bilgi verirken, görevlendirilenlerin eylemi gerçekleştirdiğini, kendilerinin güvende olduğunu söyledi.



Yine Doblo marka araç



‘Seyithan’ kod adlı sorumlu PKK’lının dün sabah saatlerinde telsizle Kuzey Irak’ta bulunan ve ‘Roj’ telsiz kodunu kullanan PKK’nın elebaşlarından Bahoz Erdal’a saldırıyla ilgili bilgi verdiği güvenlik birimlerince tespit edildi. Güvenlik güçleri yaptığı teknik takipte Başsavcı Uzun’a düzenlenen saldırı gerçekleştiren PKK’lılardan birinin 12 Ağustos günü CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ü Ovacık yakınlarında kaçıranlardan olduğunu tespit etti. Bu PKK’lının kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. Ovacık’ta Uzun’a yapılan saldırıda PKK’lıların Doblo marka araçla kaçtığı belirlenmişti. Milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçıran grup da yine o gün Doblo marka araç kullanılmıştı. Ovacık’ta MOBESE kamerası sistemi olmadığı için saldırıyı düzenleyen Uzun’u şehit eden PKK’lıların kaçtığı aracın plakasının tam olarak tespit edilemediği belirtildi. Uzun’un cesedi otopsi yapılmak üzere hastane binası içinde bulunan Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Uzun’un cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun’a götürüleceği belirtildi.



“adalet.org”ta yer alan hakim ve savcıların yazıları şöyle:



BÜLENT CANSU (CUMHURİYET SAVCISI): Fark edilmek için şehit mi olmak gerekiyor? Vatan sağ olsun elbet. Ama biz de sağ olalım. Sığınmacılara bile reva görülmeyen lojmanlarda, doğu hizmetinde, güvenliksiz kalmak da ne demek? Hangi aklın ürünü, hangi vicdanın vurdumduymazlığı.



ALPER SÜRGEN (CUMHURİYET SAVCISI): Hangi lojmanda koruma var ki? 2 sene Pülümür’de çalıştım, oraları iyi bilirim. Allah’a emanettir hakim savcı. Parmaklık bile yoktu lojmanda. Nöbetleşe uyuduk eşimle 2 yıl.



MURAT AKYÜZ (ŞİRVAN CUMHURİYET SAVCISI): Lojmanımızda herhangi bir güvenlik tedbiri olmadığı için bugün kaymakamlığa lojman için 24 saat esaslı güvenlik talebimizi içeren yazımızı gönderdik. Aynı yazımızda yakın koruma polisi de talep ettik. Bakalım sonuç ne olacak.



TAMER KESKİN (HAKİM): Ağrı ili Tutak ilçesinde göreve başladığım sırada lojmanda koruma olmaması dikkatimi çekmişti. Biz terör bölgesinde çalışıyoruz diye silah istedim, aylar sonra çalışıp çalışmayacağı şüpheli, kalitesiz bir silah gönderild, ben de almadım. Kaymakamlık, emniyet, jandarma lojmanında koruma vardı. Tek bizim lojmanda koruma yoktu. Doğuda lojmanların çoğunda koruma yok. Bu akıl işi değil.



ŞEHİT BAŞSAVCININ CENAZESİ SAMSUN’DA



PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Tunceli’nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un cenazesi dün gece askeri uçakla memleketi olan Samsun’a getirildi.



Cenazeyi havalaanında Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan ve şehidin yakınları karşıladı. Polislerin omuzunda şehidin cenazesi uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Cenazeyle birlikte uçakla gelen şehit savcının hemşire eşi Cihan Uzun ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının tesilli etmeye çalıştığı acılı kadın eşinin tabutuna dokunarak, "Murat ben burdayım" diyerek ağladı.



Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un cenazesi Gazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Büyükcami’de bugün ikindi üzeri kılınacak namazın ardından şehit Başsavcı Uzun toprağa verilecek.