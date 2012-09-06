Şehit olan Ordulu Uzman Çavuş’un evinde yas

Afyonkarahisar'da konuşlu Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı'nda, el bombalarının depolandığı cephanelikte meydana gelen patlamada Ordu'nun Gökömer köyünden Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş (35) şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Akkuş'un ailesi patlama haberini alır almaz Afyonkarahisar'a gitti.

Şehidin kayınpederi evde taziyeleri kabul ediliyor. CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız da taziyeye geldi. Şehidin eşinin amcası Cafer Özcan, Cüneyt Akkuş'un 10 yıllık uzman olduğunu, 15 gün önce memleketine izne geldiğini söyledi.

Cüneyt Akkuş'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(CHA)